Лакомый кусочек. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Точечная застройка в центре Владивостока часто попадает в фокус внимания общественности и местных жителей. Когда речь заходит о больших планах – они приковывают к себе медиа, чиновников и бизнес. Корреспондент «КП» провел исследование, в котором попытался выяснить судьбу прибрежной городской зоны, которую долгое время уродуют заборы, бытовки, строительная техника. Эта территория находится в конце многолюдной набережной Спортивной гавани на полуострове Шкота. Она располагается на стыке 1-й Морской улицы, Тигровой, Арсеньева. Здесь проходит тропа здоровья и расположен яхт-клуб. Сейчас эту землю можно было бы называть владивостокской Рублевкой из-за высоких цен на недвижимость, морские виды и громкие проекты, но их реализация либо много лет затягивается, либо превращается в ноющие раны и кошмары для чиновников.

Об обещанном сквере, детском саде, хабаровских бизнесменах, долгостроях и роскошных постройках посреди безжизненного пустыря – в этом материале.

Яхт-клуб. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Доминанты

Облик местности зависит от разных «доминант» – строящейся набережной, гостиницы «Амурский залив», комплекса на мысе Бурный Burny City с апартаментами и офисами для бизнеса, территории завода «Металлист» (25:28:020018:1943) и жилого комплекса «Аквамарин».

Экс-Хаятты

Vladivostok Grand Hotel and SPA, Burny City или (ранее всем известный долгострой Hyatt) несколько лет подряд пытаются ввести в эксплуатацию, хотя стройку начали в 2012 году. Через семь лет гостиницу выкупило АО «МФК Бурный», близкое к структурам миллиардера Олега Дерипаски. Компания планировала закончить работу к 2020 году, но пандемия и связанный с ней запрет на привлечение иностранной рабочей силы снова сдвинули сроки на неопределенную дату.

Burny City. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

С недавних пор строительство продолжается, по некоторым данным, на финансы из федерального бюджета, хотя в компании это отрицают. В 2021 году Корпорация развития Приморского края и «МФК Бурный» заключили меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта. КРПК осуществляет сопровождение и поддержку инвестора как региональный институт развития.

Экс-руководитель КРПК Ольга Сун-жаю в середине августа 2022 года рассказала, что в отеле ведется отделка, устанавливается технологическое оборудование, проведена реконцепция, полное техническое переоснащение и глубокая реконструкция. Как писала «КП», первую очередь объекта откроют к проведению Восточного экономического форума в 2023 году.

47 тысяч «квадратов»

Соседние участки на юго-востоке площадью около 47 тысяч квадратных метров занимает протяженная набережная, связанная общей линией с пристанью яхт-клуба «Семь футов». На территории располагаются бытовки для рабочих, склады и спецтехника. Местность частично принадлежит компании ООО СП «Строитель», которая отсыпала большую часть берега, чтобы построить здесь административный центр, ТРК с бутиками, ресторанным комплексом, кинотеатром, оздоровительным и СПА-центрами. В прибрежной зоне планировалось обустроить «самый большой в России клуб на 400 яхт-мест».

Потертые бытовки вдоль тропы здоровья. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

«Металлист»

Государственный механический и чугунно-литейный завод «Металлист» давно исчез с городских карт. Его построили на полуострове Шкота в начале XX века на месте гостиницы «Амурский залив», национализировали и в 1928 году сформировали в единый объект на базе парового слесарно-механического завода с литейной и мастерскими на берегу бухты Федорова.

Масштабы предприятия с годами росли, как и разнообразие выпускаемой продукции. В основном это были металлические конструкции для добычи угля. Позднее – домкраты, садовый инвентарь, бочки и сани.

С началом девяностых «Металлист» перешел в частные руки юридических лиц, став частью товарищества с ограниченной ответственностью «Завод «Металлист», затем – «Российско-американского совместного предприятия «Дальвемо» (1994).

Остатки инфраструктуры демонтировали в 2007 году. Участок ушел под парковку для автомобилей и оброс глухим забором. Через три года «Дальвемо» не стало, но пустырь в этом месте находится по сей день. На территории бывшей промзоны все же осталась одна постройка 1940 года – катакомбы под запасные цеха, убежище и электростанция.

Складское помещение. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Защитное сооружение с 1988 года соединено со зданием гостиницы «Амурский залив». Вместимость катакомб составляет 1250 человек, состоят они из шести тоннелей и четырех выходов, частично затопленных из-за поднятия культурного слоя.

Местные диггеры, в частности, Артур Романенко, считают, что конструкция «имеет высокую историческую ценность»:

- Сооружение редкого, скального типа, относилось к стратегическому предприятию, хорошо сохранилось, удобно расположено для туризма.

В 2009 году рядом с ним началось строительство первого на Дальнем Востоке небоскреба.

Продажи квартир в жилом доме высотой 155,5 метра стартовали в августе 2018 года. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ЖК «Аквамарин»

Продажи квартир в жилом доме высотой 155,5 метра стартовали в августе 2018 года. Проект элитного комплекса с крытой парковкой, в котором уместилось 44 этажа, был экспонатом IV и V Восточного экономического форума. До 2012 года МКД отстраивала фирма из Гонконга, но из-за разногласий договор расторгли. В 2017-м подрядчиком выступила компания СП «Строитель», инвестировав в замороженный проект 3,6 миллиарда рублей. Партнерами стали различные крупные коммерческие организации России и финансовые институты, в частности, ипотечно-строительный банк «ДОМ.РФ».

В конце января 2021 года застройщик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. На открытии выступала широко известная в стране рок-группа «Мумий Тролль». В 2019-м цена одного квадратного метра в ЖК начиналась от 138 тысяч рублей. Сегодня аналогичная площадь, согласно городскому сервису купли-продажи, стоит около 250 тысяч – помещение без отделки.

На стилобате жилого комплекса есть детская площадка, скамейки и МАФы. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Высокая стоимость жилья обусловлена вложениями в его строительство, «комфортным размещением и инфраструктурой». Окна квартир премиум-класса выходят на бухту Федорова, из них открывается вид на яхт-клуб «Семь футов», Амурский залив. Но прямо под зданием и у береговой линии есть безжизненный кластер.

Участок бывшего завода простаивает, хотя еще в 2021 году его «взял под опеку» губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Чиновник обратил внимание на это место после протестов, на которые вышли горожане, чтобы бороться с точечной застройкой. Некоторое время в сети распространялась информация о возведении здесь трех многоэтажных домов. При этом больше 3 тысяч жителей направили губернатору обращения с просьбой обустроить на территории парк.

В ответ Кожемяко анонсировал перевод земли из зоны Ж-4 (многоэтажная застройка) в Р-3 (отдых и оздоровление). В июне 2021-го соответственные изменения внесли в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

В этом бараке, утверждает источник, некогда жили китайские рабочие. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На геоинформационном портале администрации города участок находится в зоне Р-3 (озелененные территории специального назначения), но вид использования по документу – жилые здания с размещением в нижних этажах объектов делового и обслуживающего назначения. На публичной кадастровой карте – тоже самое. Р-3 позволяет строить на участке скверы, бульвары, игровые площадки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, но не жилые здания.

Ганеральный план действительно предусматривает на этом участке детский сад. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Были подозрения, что «Аквамарин» создает искусственный шум вокруг ситуации, поскольку стоимость земли могла значительно снизиться из-за плотной застройки. Высотки перекрыли бы виды на море. Еще курсировала информация, что участок принадлежит «Строителю», который и собирается обрасти высотками. Но в организации рассказали, что в 2009 году землей действительно владела распавшаяся компания из Гонконга.

ООО «Строитель» даже пришлось обратиться к давним информационным партнерам, чтобы опровергнуть слухи о возведении многоэтажек, распространенные жителями Эгершельда. В своем спиче гендиректор Станислав Малафеев сказал, что поддерживает строительство детского сада на территории экс-завода и перенос памятника рабочим «Металлиста».

Постройки до сих пор используются собственником. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Несмотря на их неблагоприятный вид. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ООО «Судеко»

Сейчас свое право владения участком отстаивает гонконгская компания ООО «Судеко». Спор с Управлением градостроительства Владивостока ведется в рамках суда. 31 октября 2022 года Арбитражный суд Приморского края признал незаконными решение мэрии об отказе выдачи разрешения на строительство «Жилого и коммерческого комплекса класса «Элит». Третьим лицом в споре выступает СП «Строитель».

В решении суда можно проследить, что предусматривает проект застройщика из Китая: многофункциональный жилой и коммерческий комплекс со встроенной автостоянкой, дошкольной образовательной организацией (ДОО), административными, рекреационными, физкультурно-оздоровительными и образовательными помещениями.

Жилой и коммерческий комплекс включает в себя три (по некоторым данным, пять) 28-этажных зданий на общем стилобате, соединенных трехэтажными большепролетными конструкциями – скайхаусами. Предположительно, этот проект и являлся первоначальной концепцией. Управление направило апелляцию, 14 февраля 2023 года состоится новое заседание.

Часть прибрежной территории принадлежит ООО «Судеко». Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В качестве аргументов в суде китайская компания приводит заключения от различных ведомств, включая МЧС, Инспекцию по охране объектов культурного наследия, Росрыболовство (объект планировалось возвести в водоохранной зоне) и Агентство по тарифам Приморского края, которые выдали «Судеко» разрешения. Они подразумевают подключение комплекса к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Однако многие выводы вызывают вопросы.

100% учредителем ООО «Судеко» является Чжан Цзяхао, генеральным директором выступает Антон Изотов – молодой хабаровский бизнесмен. Связанные с ним предприятия обслуживают ЖКХ Хабаровска, торгуют тепловой энергией и управляют недвижимостью. Организации в том числе выполняют государственные заказы. Отец руководителя «Судеко» Алексей Изотов возглавляет АО «Спецавтохозяйство» – объединение госпредприятий по санитарной очистке Хабаровска. В 2021 году Изотов старший обещал подать в суд на сотрудников штаба Навального в Хабаровске, которые в своем расследовании назвали чиновника «мусорным королем», отметив, что тот владеет многомиллионным состоянием и недвижимостью за границей.

В результате

В мэрии Владивостока «КП» сообщили, что генеральный план действительно предусматривает на этом участке детское дошкольное учреждение на 260 мест. Согласно постановлению администрации от 25 апреля 2022 года, разрабатывает проектную документацию МКУ «Градостроительное планирование территории».

Бомбоубежище, которое, судя по всему, придется засыпать, находится в федеральной собственности и принадлежит Министерству обороны РФ, при этом полномочия собственника выполняет приморское отделение Росимущества. Приватизация таких объектов запрещена указом президента РФ от 24.12.1993 № 2284 «О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Приморскому краю.

На этом участке можно построить только сквер и связанные с рекреацией объекты. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В территориальном управлении Росимущества дали ответ: потребность в объекте гражданской обороны на улице Арсеньева, 2, не выражена. Перечни необходимых сооружений уже сформированы, добавил руководитель территориально управления Росимущества по Приморью Денис Горовчук.

Исполняющая обязанности главы министерства имущественных и земельных отношений Приморья Вера Еременко рассказала изданию, что правительство, формирующее генеральный план Владивостока, не имеет информации об изменениях, связанных с назначением участка. Это само по себе необычно, учитывая, что ситуация прошла через губернатора края.

Крыша «Амурского залива» давно превратилась в проходной двор, где развлекается молодежь. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Собственность компании Azimut гостиница «Амурский залив» приходит в упадок. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ПО ТЕМЕ:

Страшный сон миллиардера: как бизнесмены дербанят Патрокл на куски

Собственник участка на Патрокле, на который претендует глава DNS, объяснил его высокую цену (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.