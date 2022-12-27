Эвакуация проводилась с воздуха, так как воздушное судно негде было поставить. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В 15 километрах от поселка Щербаковка в Ольгинском округе сотрудники МЧС вызволили пятерых охотников и трех собак из снежного плена. В операции по спасению пришлось использовать вертолет МИ-8, поскольку выбраться оттуда на автомобиле было невозможно, сообщает «КП – Владивосток».

Эвакуация проводилась с воздуха, так как воздушное судно негде было поставить. Вокруг – только снежное поле и сугробы. Мужчин и их питомцев подняли на Ми-8 на спасательной корзине и затем доставили в ближайший поселок. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, медпомощь заложникам стихии не понадобилась – их жизням ничего не угрожало.

– Мы не посмотрели прогноз погоды, думали, что будет идти небольшой снег, но оказались в ловушке. Проснувшись утром, поняли, что на машине уже не выехать, на следующие сутки нанесло ещё больше снега. Решили идти пешком, прокапывая лопатами снег. За шесть часов мы откопали только два километра. Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже. Спасатели молодцы! Спасибо им большое за их самоотверженный труд, – рассказал один из спасенных охотников Алексей Дьюк.

В МЧС отмечают, что с начала циклона в Приморье восстановлено транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. Электроснабжение восстановлено в 14 населенных пунктах. Восстановительные работы продолжаются.

По состоянию на 7 утра в Приморье без электроснабжения частично остаются четыре населенных пункта в Ольгинском районе: Михайловка, Фурманово, Маргаритово, Тимофеевка. 26 декабря «КП» писала, что в муниципалитете сохраняется непростая обстановка. Из-за большого количества осадков (не меньше шести месячных норм) передвижение по населенным пунктам практически парализовано. На территории сел усилена группировка спасателей, которые помогают местным жителям в расчистке.

РАНЕЕ

В больницу на снегоходе: жители Ольгинского округа прокапывают траншеи, чтобы выйти на улицу

Села на востоке Приморья остаются обесточены из-за прошедшего снегопада (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.