Чтобы дети могли попасть в школу - приехали спасатели. Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что циклон покинул Приморье, и погода нормализовалась, дорожная обстановка сохраняется напряженной. По данным регионального минтранса, в расчистке задействовано более 300 единиц техники, на некоторых участках действует реверсивное движение. Самая сложная ситуация наблюдается в Ольгинском округе.

– В Ольгинский округ продолжается переброска техники. Два бульдозера ПСК прибыли в Ольгу. Поселки Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, подъезд к больнице «Евгеньевская» пока без транспортного сообщения. К настоящему времени дорожники сообщили, что пробита дорога в одну полосу в Маргаритово. Работает бульдозер в направлении Тимофеевки, – отметили в ведомстве.

В Telegram-канале губернатора края Олега Кожемяко сообщается, что в округе усилена группировка спасателей. Продолжается расчистка социальных объектов и оказание адресной помощи жителям, которые не могут самостоятельно убрать снег. Школы Ольги переведены на дистанционное обучение. Передвижение по муниципалитету осуществляется в основном на спецтехнике и снегоходах. Спасено 20 человек. Топливо и продукты питания в отрезанные стихией населенные пункты доставляет авиация.

– Были подобные снегопады, но, чтобы мы оказались в таком плену – никогда. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы создать праздник для детей, чтобы они получили подарки и смогли попасть на утренники, – комментирует директор средней школы поселка.

По информации регионального минэнерго, в Ольгинском округе без электроснабжения остаются села Бровки и Щербаковка, частично нет света в Ракушке, Михайловке, Фурманово, Маргаритово, Милоградово и Ольге. На этих участках свет восстановят по мере продвижения аварийных бригад.

ДРУГИЕ РАЙОНЫ

В Дальнегорском округе дорожники очистили и обработали перевал Высокогорский (Дальнегорский). Сейчас там дежурят сотрудники ГИБДД, движение осуществляется в реверсивном режиме.

В Кавалеровском округе дорожники пробивают проезд по нескольким участкам. На дороге Кавалерово-Дальнегорск движение осуществляется в две полосы, по направлению Кавалерово-Шумный действует реверсивное движение, Устиновка-Зеркальное – в одну полосу. Дорога на Веселый Яр пока закрыта.

В Лазовском округе также проезд ограничен. Дорожники пробивают дорогу на Валентин-Глазковку.

Напомним, накрывший Приморье снегопад, который продолжался около трех суток, принес в разные части региона много осадков. Ольгинский район выдержал наибольший удар стихии – там выпало более шести месячных норм. Ранее «КП – Владивосток» писала о последствиях катаклизма в отдельном материале.

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