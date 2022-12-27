Приморский врач рассказал, почему люди так часто болеют, и как не подхватить грипп до Нового года и после

При первых симптомах заболевания лучше оставайтесь дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В разгар предновогодних хлопот совсем не хочется слечь с температурой или еще хуже с коронавирусом. По сравнению с прошлым годом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом значительно вырос. Например, во Владивостоке уровень эпидимического порога составляет как минимум 63,8%. Создается впечатление, что болеет каждый второй, но почему это происходит? «Комсомолка» решила разобраться в этом вопросе. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практики минздрава Приморья Максим Кабалык рассказал в чем отличие симптомов ковида от простуды, как повысить иммунитет и в каких случаях можно пролечиться дома, а когда стоит вызывать врача.

ТРИ ВСАДНИКА

Что касается ситуации с ОРВИ в Приморском крае специалисты отмечают, что регион уже дважды преодолел порог эпидзаболеваемости. Циркулирует три основных варианта респираторных заболеваний, это ОРВИ, грипп и COVID-19.

– Если говорить конкретно про грипп, то в 2022 году, это вернувшаяся к нам инфекция с новыми, назовем их даже актуальными, компонентами. Главным образом она представлена свиным гриппом, который составляет порядка 40% всей заболеваемости в Приморье.

Свиной грипп – даже звучит страшно, по словам Максима Кабалыка, это заболевание уже давно встроилось в систему сезонных недугов, также, как сейчас это делает коронавирус, однако, оно в ряде случаев протекает тяжело и даже фатально. В связи с этим стоит обратить внимание на следующие симптомы: выраженная головная боль, интоксикация, при этом гриппе редко бывают выделения из носа и боли в горле, чаще всего это кашель и боль в области грудной клетки.

– При появлении любых симптомов, например, першения в горле, ломоты в теле, головной боли, выделений из носа стоит обратиться за помощью к врачу. Я крайне не рекомендую самостоятельно диагностировать у себя вариант вирусной инфекции, теперь со специалистом можно проконсультироваться по телефону, он уже по вашим симптомам скажет, с какой проблемой вы столкнулись.

Максим Кабалык. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Приморского края

КОГО ВИРУС КАРАУЛИТ?

Кто в первую очередь попадает в группу риска? По словам специалиста, наиболее уязвимыми являются лица старшего возраста, пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, болезнью почек, аутоиммунными системными ревматологическими заболеваниями, люди с онкологией, в том числе проходящие химиотерапию и жители края с хронической сердечной недостаточностью.

Чего стоит опасаться? Чаще всего после респираторных инфекций страдают легкие. Неправильное лечение иди его отсутствие может привести к пневмонии или гаймориту, а это может перетечь в утрату обоняния и даже слуха.

Так что, если вы заболели, как бы сильно не тянуло, например, в офис, закрыть оставшиеся до Нового года задачи, лучше остаться дома. Даже если вы «пронесете болезнь на ногах» с легким першением в горле, то ваш коллега в возрасте может столкнуться с осложнениями. В данном случае человек несет ответственность не только за свое, но и чужое здоровье. Это относится и к юным жителям края, не отправляйте детей в школу если у них есть симптомы заболевания.

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Напомним, что в новогодние праздники медицинские учреждения Приморья изменят режим работы. Для поликлиник и пунктов вакцинации установили график на период с 31 декабря по 8 января. По словам представителей приморского минздрава, выходными днями в поликлиниках станут 1, 2, 7 и 8 января. В праздничные дни инфекционные бригады будут выезжать на дом, можно обратиться к специалистам, чтобы получить или продлить лист нетрудоспособности и рецепты, в том числе льготных на получение сильнодействующих лекарств.

Пациенты с температурой смогут обратиться в инфекционные кабинеты без предварительной записи по графику работы медучреждения, с собой необходимо взять паспорт. Приморцев с другими жалобами будут принимать в плановом режиме в поликлиниках.

– Когда понимаете, что заболели, все зависит от того, насколько плохо вы себя чувствуете. Если способны дойти до медицинской организации, обратитесь за помощью к врачу. Если у вас высокая слабость из-за температуры, вызовите специалиста на дом, в течение рабочего дня к вам приедут, определят тип инфекции и назначат соответствующее лечение. Если состояние ухудшилось ночью, и вы понимаете, что до утра не дотерпите, вызывайте скорую. Но стоит отметить, что температура 37.0 и насморк не повод набирать 03.

Люди склонны к оказанию самопомощи, да, есть действенные методы, специалист отметил среди них, обильное питье, прием жаропонижающего препарата «Парацетамол», как для взрослого, так и для детского населения. Другие способы недопустимы, тем более антибактериальные препараты.

Максим Кабалык также добавил, что для профилактики иммунитета в первую очередь стоит обратить внимание на личную гигиену. Мойте руки, наводите дома влажную уборку, проветривайте помещение несколько раз в день по 5-10 минут. Помимо этого, одевайтесь по погоде.

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