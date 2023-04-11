Вот уж что точно можно назвать страшно красивым.

Самое ожидаемое событие произошло на Камчатке в ночь на 11 апреля. Весь год продолжалась активная стадия сейсмической подготовки, и вот, наконец, мощное извержение вулкана Шивелуч все-таки случилось. Этому, кстати, предшествовали землетрясения, вулканическое дрожание, время от времени вулкан даже выбрасывал пепел на высоту в 5-6 километров над уровнем моря. Процесс извержения запечатлели на видео местные жители. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О возможном сильнейшем извержении Шивелуча не раз предупреждал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. И очень повезло, что «проснуться» гигант решил не в туристический сезон, когда многие беспечные отдыхающие, пренебрегая рекомендациями и предупреждениями, находятся в опасных зонах.

Точно хронологию событий восстановить сложно – мешали облака, которые закрыли вулкан этой ночью. Но картину все же можно восстановить по сейсмическим данным.

– Активизация началась около часа ночи по местному времени. Извержение постепенно усиливалось и достигло максимальной фазы в 5:44 утра. Высота выброса, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 километров. Последующие уточнения по данным спутниковых наблюдений показали, что пепел достиг высоты 16 километров. Извержение регистрируется даже на удаленных станциях, расположенных более чем в 100 километрах от вулкана, – уточнили специалисты.

К 9 часам утра по местному времени Шивелуч поутих, но эксперты все равно продолжают внимательно следить за активностью вулкана. Сейчас пепел распространяется в сторону запада, сильные пеплопады также зафиксированы в Ключах, Майском, Козыревске. Из-за этого здесь не рекомендуют в ближайшие сутки передвигаться на авто, о чем заявил директор камчатского филиала Данила Чебров.

Редакция «КП – Дальний Восток» продолжит следить за развитием событий.

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