Зафиксировали сейсмическую угрозу в 57 километров от Петропавловска-Камчатского. Фото: Мария КАЮРОВА

На Камчатке во вторник, 11 апреля, после извержения вулкана Шивелуча произошло мощное землетрясение. Зафиксировали сейсмическую угрозу в 57 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток»

Очаг, по данным регионального филиала ЕГС РАН, находился на глубине 89.4 километров. По силе тряску оценили магнитудой в 5,8. Сообщается, что землетрясение ощутила краевая столица.

В социальных сетях жители делятся, что почувствовали подземный толчок:

– Коротко, но бодренько.

– Да, тряхануло, резко!

– Чуть инфаркт не схватила, ощутимо.

– Сначала люстру потрясло, потом шкаф трещал.

В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН рассказали, что произошедшее землетрясение –афтершок толчков после 3 апреля. Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить в течение двух-трех недель.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Дальний Восток» писала о том, что на Камчатке произошло мощнейшее извержение – как оказалось, долгожданное. Исполин Шивелуч выпустил клубы пепла на более чем в 20 километров в высоту. Не прошло и десяти часов, как по Камчатке ударило еще и землетрясение.

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