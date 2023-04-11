Облако видно из нескольких населенных пунктов. Фото: социальные сети

На Камчатке произошло мощнейшее извержение – как оказалось, долгожданное. Исполин Шивелуч выпустил клубы пепла на более чем в 20 километров в высоту. Снег – серый. Солнца – нет. Жители сравнивают буйство природы с черно-белым фильмом: огромное тучное облако все еще закрывает любые потоки света, несмотря на то, что извержение произошло ночью. Не прошло и десяти часов, как по Камчатке ударило еще и землетрясение. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, связаны ли подземные толчки с атакой вулкана.

«ДОЛГОЖДАННОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ»

– Нет, искать корреляцию между двумя явлениями сложно. Вулкан Шивелуч давно находится в стадии подготовки к извержению. Ученые за два месяца давали прогноз, фиксировали рост купола. Событие должно было произойти, независимо от того, было ли землетрясение или нет. Это могло послужить триггером, но не главным, – считает вулканолог Дмитрий Мельников.

Группа ученых сейчас в 40 километрах от Шивелуча – в поселке Ключи. На момент беседы с «КП» стрелки часов указывали на часов 11-12 утра, однако рассвета, говорит вулканолог, жители Камчатки так и не встретили.

Отметим, исполин действительно долго «копил заряд». Как отметили в краевом филиале ЕГС РАН, активная стадия сейсмической подготовки продолжалась целый год. Все это время наблюдались многочисленные землетрясения, шло вулканическое дрожание.

ЧТО ДАЛЬШЕ – ПОКА НЕ ЗНАЕМ

Последствия пеплопада. Фото: предоставлено «КП»

– Абсолютная темнота, так как еще идет выпадение пепла. Вулкан мы не видим, что с ним происходит – оценить пока не можем. Говорить о повторных эксплозиях (извержениях) будет преждевременно. <...> Грязекаменные потоки возможны в Усть-Ключи и Усть-Камчатске, так как лавины сходят на снег по склонам. Из-за этого перекрыты дороги.

ПОКА МЫ БОИМСЯ ДОЖДИКА...

– Я проснулась примерно в 6 часов, ничего такого не ощущала. За окном темно. Не светлело вообще, я задумалась: где рассвет. Открыла окно... Темная завеса, падает пепел. Все толстым серым слоем покрыто: машины, снег. Землетрясение ощутил Петропавловск-Камчатский, но здесь, в поселке Ключи, ничего не было, – рассказала жительница краевой столицы Матвеева Екатерина, которая сейчас в командировке.

Местные жители, честно говоря, встревожены. Как уже писала «КП», ряд дорог Камчатки перекрыт. То же самое с несколькими авиационным маршрутами. В краевом МЧС крайне рекомендуют пользоваться респираторами. Обильные пеплопады зафиксированы в Ключах, Майском, Козыревске.

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