Тест: насколько хорошо вы говорите на дальневосточном?

Докажите, что вы здесь не проездом. Фото: Вадим ПОПОВ

Одной из визитных карточек города является уникальный владивостокский сленг, который не так легко понять гостям приморской столицы, а порой и туристам из соседних дальневосточных регионов. «Комсомольская правда» подготовила небольшой тест на знание интересных местных слов для того, чтобы оценить, насколько вы близки к их пониманию.

Кстати, «фундамент» приморского сленга можно узнать в нашем материале. Пора закрывать пробелы в знаниях!

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