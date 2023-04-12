Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток12 апреля 2023 7:50

Тест: насколько хорошо вы говорите на дальневосточном?

Пруль, шушлайка, турбинка... «Комсомольская правда» подготовила несколько вопросов на знание приморского сленга
Виктория ТЕРЕНТЬЕВА
Докажите, что вы здесь не проездом.

Докажите, что вы здесь не проездом.

Фото: Вадим ПОПОВ

Одной из визитных карточек города является уникальный владивостокский сленг, который не так легко понять гостям приморской столицы, а порой и туристам из соседних дальневосточных регионов. «Комсомольская правда» подготовила небольшой тест на знание интересных местных слов для того, чтобы оценить, насколько вы близки к их пониманию.

Кстати, «фундамент» приморского сленга можно узнать в нашем материале. Пора закрывать пробелы в знаниях!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

ТЕСТЫ