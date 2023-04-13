На Камчатке трехлетняя девочка умерла из-за ошибки врачей

Ребенок скончался в ночь на 11 апреля. Фото: Иван Макеев

В Камчатском крае трехлетняя девочка умерла из-за неверного диагноза. Следственный комитет завел уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности на врачей медицинского учреждения краевого центра, в котором скончался ребенок, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

– По предварительным данным, малышка поступила в больницу 9 апреля 2023 года, ее оставили на стационарном лечении. Вскоре показания здоровья ухудшились, девочку перевели в реанимационное отделение, там она вскоре умерла, – рассказали в пресс-службе СК по Камчатскому краю.

Мама погибшей рассказала изданию Shot, что специалист из Вилючинска поставил ее ребенку предварительный диагноз аппендицит. Затем он направил семью в краевой госпиталь в Петропавловске-Камчатском, он посчитал, что там смогут точно сказать, чем больна девочка.

Женщина уверяет, в стационаре заявили, что у ее дочки обычная вирусная инфекция, несмотря на увеличенную печень на УЗИ. Маленькой пациентке становилось все хуже, ее мучила рвота. Но даже когда она перестала ходить, медики ссылались на высокую температуру и говорили, что такое бывает.

Верный диагноз врачи смогли установить, когда было уже слишком поздно, и малышка умерла. Трагедия произошла в ночь на 11 апреля. У погибшей нашли инфекцию в мочеполовой системе. Следователи устанавливают все детали произошедшего, чтобы выяснить причины, которые привели к гибели ребенка.

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