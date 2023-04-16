Празднование Светлой Пасхи во Владивостоке 16 апреля 2023 года

Празднование Пасхи во Владивостоке. Фото: Дмитрий БРУШКО

Владивосток отмечает праздник Светлой Пасхи. Яркие пышные куличи стоят не только на прилавках магазинов, но даже мелькают то тут, то там на улицах города. «Комсомолка» рассказывает, как приморцы отдыхают в это радостное воскресенье.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПАСХИ

Начнем с того, что Пасха праздник переходящий, его дата меняется год от года. В этот день люди вспоминают о событиях, которые описаны в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами: Матфеем, Лукой, Марком и Иоанном.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ

Жителей Приморской столицы и края поздравил губернатор Олег Кожемяко. Глава региона также посетил ночное Пасхальное богослужение в покровском кафедральном соборе Владивостока.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА ПАСХУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

На площади Борцам за власть Советов уже во всю работают творческие площадки, на сцене выступают артисты и фольклорные коллективы. А еще в администрации города рассказали, что на праздновании будут раздавать крашеные яйца, так что можно будет устроить традиционный «бой», а затем покушать.

На мероприятии гостей и жителей дальневосточной столицы ждут тематические композиции, которые соответствуют настроению Пасхи. Для любителей спорта работают площадки, где они могут продемонстрировать свою силу и ловкость, а для ценителей искусства открыт кружок рукоделия.

Развлекательная программа подойдет к концу в 15:00. И в это время от Покровского кафедрального собора начнется крестный ход. Шествие пройдет по Океанскому проспекту, из-за чего с 15 до 16 часов движение по главным улицам города Светланской и Алеутской будет перекрыто.

Объезд организуют по улицам Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной, Уборевича. Приморцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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