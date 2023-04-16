К празднику Светлой Пасхи в Приморье вернулись лебеди

Лебедь совсем не испугался людей. Фото: принтскрин видео.

В Приморье после долгой зимы вернулись лебеди. Эти прекрасные птицы очень символично появились прямо к празднику Светлой Пасхи. Жители Артема заметили птицу на одной из баз отдыха. Крылатый бесстрашно подплыл к людям.

Очевидцы (судя по голосам, это мама и сын) запечатлели лебедя на видео. Задорный детский голос приветствовал птицу стихотворными строчками, а женщина протянула пернатому ладонь в знак приветствия. Удивительно, но птица не испугалась, не стала взмахивать крыльями, а спокойно наблюдала за дальнейшими действиями человека. Но на этом самом моменте ролик обрывается.

Кстати, в апреле в наши края возвращаются еще и удивительные утки-мандаринки. Маленькие, яркие, красивые – их можно встретить на водоемах Приморья. И это настоящая услада для глаз и добрая традиция наблюдать за тем, как утиные обустраиваются по возвращении в регион. Ежегодно местные фотографы делают прекрасные кадры из жизни пернатых, а мы ими с удовольствием делимся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока

Пара обосновалась в районе бухты Муравьиная, за птицами наблюдают специалисты (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.