Олеся Рожкова в 2021 году. Фото: из личного архива блогера

Олеся Рожкова, уроженка Приморья, покорившая социальные сети, отчиталась о достойном заработке. Не так давно, меньше двух лет назад, блогер собирала на «Гелендваген» и жаловалась там же – в интернете – что накопить на машину мечты ну никак не удается. Даже выходила с плакатом в одиночный пикет на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Что сейчас? Ее соцсети трубят о баснословном доходе: Рожкова уверяет, что сменила четыре автомобиля (и даже купила родителям японскую иномарку за 2,5 миллиона рублей). Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– У вас есть квартира, а чего у вас нет? Хорошего автомобиля, – такой фразой Олеся сопроводила свой подарок маме и папе – Toytota Harrier.

Спустя неделю, 16 апреля, когда восторг подписчиков стих от этой новости, Рожкова вызвала очередной поток оваций. Похвалы в адрес себя в ее посте через край: дом у моря, билеты в Москву подруге, путевки в Египет родителям. Вишенка на торте – ненавязчивое напоминание о возрасте блогера. 20 лет! От этого и посыпались вопросы подписчиков, включая аудиторию из Приморья: как столько заработать в таком юном возрасте?

Девушка прикрепила фото паспорта. Год рождений – 2002-й. Фото: из личного архива блогера

В общем, «отчет о финансах» оказался подводкой к курсам инстадивы, разработанным ею самой. О содержании уроков мало что известно: речь о способах заработка с помощью Китая (вероятно, торговли). Судя по сообщениям самой Рожковой, отнюдь не блогерская деятельность принесла такие высокие дивиденды. На момент публикации запись на необычный курс по заработку уже закрыт. При этом стоит отметить: у инстадивы достаточно обеспеченный молодой человек, которого она не презентует на камеру. «Вот и спонсор», – считают некоторые недовольные читатели.

Напомним, до переезда в Москву Олеся жила во Владивостоке – родилась в Спасске-Дальнем. К сожалению, с девушкой «КП» поговорить так и не удалось из-за «стенки» из менеджеров. Ролики доходят до 18 и более миллионов просмотров на разных площадках. Ей действительно 20 лет, что подтверждают прикрепленные ею же паспортные данные. Контент блогера иронизируют над девушками культуры «оффников» (людей, любящих подраться), а также над спецификой провинциальных жителей. Впрочем, сейчас юмор Рожковой уже сложно «подбить» под определенный формат. Помимо развлекательного контента, девушка регулярно рассказывает о своей жизни, включая интимные подробности о пластической операции.

В 2021 году Олесю избили в одном из баров Спасска-Дальнего – на тот момент количество ее подписчиков в китайском «ТикТоке» почти превысило отметку в 500 тысяч, и случай приобрел широкий общественный резонанс. После блокировки ряда социальных сетей оценить ее популярность у публики сложно: в Telegram-канале, например, аудитория составляет лишь 2 тысячи пользователей.

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