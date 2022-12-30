Как из жителей Приморья вытягивают деньги в новогодний период

Встречать Новый год нужно с умом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы все в ожидании Нового года – этот праздник несет нам новые надежды, приятные сюрпризы, но в то же время и определенные расходы. О том, как не уйти в минус до окончания новогодних праздников и обзавестись полезными финансовыми привычками в году наступающем, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в Дальневосточном ГУ Банка России.

Подарки друзьям, родным и коллегам, новогодний стол…

Установите заранее предельную сумму, которую вы готовы потратить во время новогодних праздников. Учитывайте новогодний стол, подарки родным и друзьям и развлечения во время каникул. А если встречаете праздник большой компанией, заранее договоритесь о расходах на его организацию.

Если в конце года вас ждет премия, отложите ее на непредвиденный случай. Начните вести домашнюю бухгалтерию и контролировать свои расходы и доходы. Не важно, используете ли вы современные сервисы финансового планирования или делаете записи в блокноте. Домашний «бухучет» поможет понять, на что уходят деньги и каких трат можно избежать.

Рассчитывайте траты, чтобы не попасть впросак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Черный водяной кролик оценит бережливость

Астрологи дают советы о том, как оформить новогодний стол и что надеть на праздничный вечер. А маркетологи меняют ценники в магазинах, учитывая предновогодний спрос на товары, которые массово приобретают покупатели. Например, альтернативой подаркам с символикой наступающего года может стать что-то недорогое, но полезное. Теплые варежки, ароматный чай, мешочек мандаринов, собственноручно приготовленный рождественский пирог или пряничный домик обязательно создадут новогоднее настроение.

Часто люди закупаются в последний момент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два по цене одного

Не воспринимайте праздничные скидки как призыв к действию. Пометка «два по цене одного» заставляет некоторых людей делать ненужные траты. Если вы чувствуете, что вы один из тех, на кого действует такая реклама, лучше отложить покупку на несколько часов или дней. Ведь распродажи на деле могут оказаться просто рекламным трюком.

Зачастую перед праздниками магазины завышают цену, а потом снижают ее до обычного уровня под видом предновогодней скидки. Внимательно смотрите на ценники. Часто на них пишут стоимость товара за 100 граммов, и он нам кажется более дешевым, а в итоге цена оказывается ощутимо выше. Еще в торговых точках часто прикрепляют цветные ярлыки к ценнику, чтобы покупатель думал, что это скидка. В крупных супермаркетах вообще все устроено так, чтобы человек сделал как можно больше покупок. Поэтому ходите за покупками со списком и старайтесь от него не отступать.

Зачастую скидки – это хорошо продуманный рекламный ход. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правильные финансовые привычки сделают год удачным

Наметьте главную цель на год. Например, «коплю деньги на покупку машины или поездку». Для кого-то актуальной целью может стать первоначальный взнос для приобретения квартиры. Так будет легче откладывать деньги. Действия, которые вы предпринимаете для того, чтобы планировать бюджет и следить за расходами, должны войти в привычку.

Параллельно формируйте финансовую подушку безопасности. Ее размер должен быть равен трем-семи окладам. Чтобы сформировать накопления, планомерно откладывайте часть зарплаты каждый месяц. Если положите деньги на депозит в банке, то на ваши сбережения будут начисляться проценты и вы сможете компенсировать потери от инфляции. В случае если вдруг что-то случится с банком, вам в любом случае вернут до 1,4 миллиона рублей. Вклады в банках защищены государственной системой страхования. К тому же забрать сбережения со вклада психологически сложнее, чем достать «из-под матраса».

У других финансовых инструментов в отличие от вклада доходность может быть больше, но и риски выше.

Избавьтесь в новом году от долгов

Если у вас есть кредиты и вы не можете по ним расплатиться, можно попробовать пересмотреть их условия, например, объединить все в один и рефинансировать его. Если только планируете взять кредит, взвесьте все за и против. Кредиты на «эмоциональные покупки» – не слишком удачное решение. Другое дело, если вы давно планировали крупную покупку и вдруг увидели, что магазин предлагает нужный товар в рассрочку на выгодных условиях. В этом случае решение о займе может быть оправдано. Рассчитайте размер ежемесячных платежей по всем кредитам и займам. Если ваши платежи по кредиту будут превышать ½ вашего годового дохода, то есть риск не справиться с выплатой.

Спонтанные и эмоциональные решения финансовых вопросов не самые удачные. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Ищите способы экономить

Если вы пользуетесь услугами частных клиник, ваши дети ходят на платные кружки, вы занимаетесь спортом или купили квартиру, оформляйте налоговые вычеты. С их помощью у вас есть возможность компенсировать часть денег, уменьшив размер налога на доходы физических лиц, который вы отчисляете государству, или вернув ранее уплаченный налог.

В некоторых ситуациях позволит сэкономить страховка. Понять, насколько выгодна вам эта услуга, можно, рассчитав стоимость полиса на сайтах страховых компаний.

Берегитесь мошенников

Новогоднее время – это период распродаж и активных покупок, а также поездок. Это может послужить поводом для мошеннических схем.

Поэтому всегда нужно быть очень осторожными. Нельзя сообщать личные и финансовые данные, кем бы ни представился звонящий – менеджером отеля или магазина, сотрудником банка, прокураторы, полиции.

Остерегайтесь переходить по ссылкам из писем и сообщений, они могут оказаться фейковыми. Также ни в коем случае нельзя перечислять деньги по номеру телефона или карты какому-то человеку, который представляется сотрудником организации. Такие переводы проходят мгновенно, отозвать их нельзя. А банк ничего не компенсирует, если вы по невнимательности сами отправите деньги аферистам.

Не сообщайте личные данные по телефону незнакомцам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы накопили финансовую подушку безопасности и хотите приумножить капитал с помощью инвестирования, будьте избирательны. В погоне за быстрыми деньгами тоже можно оказаться жертвой мошенников. Проверьте, есть ли у организации лицензия Банка России на заявленную производительность, не находится ли она в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Это можно сделать на сайте Банка России.

Насторожить должны ситуации, когда от вас требуют внести предварительный взнос, просят привести новых клиентов и обещают гарантированный высокий доход. Это классические признаки пирамиды. Помните, что на финансовом рынке гарантировать доход запрещено законом, поэтому обещать что-либо могут только шарлатаны. Будьте осторожны и не торопитесь, и тогда вы добьетесь намеченных финансовых целей в наступающем году.

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