Состояние пирса до снега и обледенения. Фото: КП – Владивосток

Переправа на манящий летом, но не приспособленный для жизни зимой остров Путятин – частый герой не самых положительных новостей уже несколько лет. В 2019 году островитян возили на барже для мусора. А в эту зиму (одну из самых холодных в Приморье) жители и вовсе вновь оказались в транспортной блокаде; женщину даже отправили в отпуск за то, что в очередной раз не смогла попасть на работу. Жители записали видеообращение губернатору Приморья Олегу Кожемяко, а также для редакции «Комсомольской правды – Владивосток». Подробности – в материале.

«МЫ УСТАЛИ»

Основная претензия касается переправы и пирсов, хотя во время беседы с корреспондентом вскрылась не одна болевая точка местных: например, жаловались на почти бесхозную пожарную машину (специалистов для работы с ней нет). Но вернемся к транспортной блокаде. С июля 2022 года плашкоут «Путятин» (к слову, относительно новый) – единственное спасение местных и связь с цивилизацией – в долгосрочном ремонте. Напомним, навигация маломерных судов из-за морозов закрыта – это значит, что фактически жителям не разрешено пересекать море на катерах, но другого выбора порой просто нет. После закрытия сезона ходить он перестал.

– Переправу осуществлял катер, который выполнял всего 3 рейса в день и за 1 рейс брал на борт всего 9 человек, что катастрофически мало с населением острова в 500 человек, – рассказали островитяне.

Одну из жительниц почти уволили. Мотив оказался абсурднее, чем сюжет сатир Салтыкова-Щедрина. В досрочный отпуск женщину отправили из-за того, что она на посменную работу раз в 3 дня она просто не может попасть. Жилье – на Путятина, а вот коллеги буквально за морем. Это не говоря о банальных вещах, что на материк нужно за лекарствами, в больницу, по личным и служебным делам. Кстати, даже аптека на Путятина работает с перебоями. Если и фельдшер в отпуске – помощи не жди.

Проблему, казалось бы, решили. До 25 декабря (это дата, когда плашкоут якобы должен вернуться в строй), для транспортировки жителей предоставили судно на воздушной подушке. К техническим характеристикам и внешнему виду уже потрепанной «лодки» можно придраться. Но все оказалось еще прозаичнее. По заверениям местных жителей, с 2 декабря судно просто не ходит.

– Воздушная подушка новая, сидушки были еще в чехлах, когда я переправлялась. А после что-то пошло не так. Она сломалась, – рассказали «КП».

Так пожилую женщину после перенесенной операции на глаза перевозили в ноябре. Фото: КП – Владивосток

Владельцы магазинов в поселке прибегли к услугам частника – машины с товарами доставлял, но не брал пассажиров и личный транспорт островитян. Бизнес есть бизнес.

ПРОКУРОРЫ ЗДЕСЬ УЖЕ БЫЛИ

Краевое надзорное ведомство ответила на претензии 8 декабря 2022 года. Ситуацию позже взяла на свой контроль дальневосточная транспортная прокуратура. Проверка инициирована по обращению депутата думы Владивостока Дмитрия Новикова.

Все это время жители ежедневно караулили угольный паром – еще один способ добраться до цивилизации. Вот только он на то и угольный, что в перевозке пассажиров не заинтересован. В общем, чтобы пересечь море, если повезет, можно встать в 7 утра и простоять на берегу с пронизывающим ветром около часа.

Однако пока что реакции надзорного органа еще не было. «КП» направила запрос о результатах проверки и ждет ответа. Напомним, второй причал (зимний) в бухте Приглубная был обустроен после визита Олега Николаевича. Однако сейчас арестован прокуратурой, так как построен с нарушениями и не безопасен для швартовки судна.

– губернатор пешком следовал вместе с жителями до поселка 4 километра по дороге, соответственно, состояние дороги он прочувствовал лично. Потом мы ему показали состояние пирсов летней переправы. Пообещали изменений. Причал оборудовали, а затем арестовали, – рассказала «КП» Валерия Астахова, местная жительница.

Что касается реакции муниципальных властей, в администрации ЗАТО Фокино заявили, что глава района посетит пирс, чтобы решить вопрос с доставкой населения и продуктов. Около места швартовки баржи, к тому же, произошло обледенение и обмеление – к берегу пока не пристать. Ситуацию проверит ГИМС, чтобы решить вопрос запуска воздушной подушки.

– Сегодня был на заводе, общался с рабочей бригадой. Специалисты приступили к лакокрасочному покрытию корпуса судна. Сложность и продолжительность ремонтных работ по «СП – Путятин» была ввиду сильной изношенности корпуса судна, а также большого объема работ по ремонту главных двигателей. На сегодняшний день темпы работников ускорены, привлечены дополнительные специалисты, – рассказал глава Фокино Александр Баранов в своем Telegram-канале.

Вопросом, стоит отметить, еще остается множество. Начиная от того, почему в ремонте новый плашкоут, заканчивая тем, почему комментарии местных властей столь немногословны. Напомним, о блокаде жители на Путятина рассказали еще в ноябре 2022 года. «Комсомольская правда – Владивосток» писала об обращении из соцсетей, но, видимо, ответной реакции властей так и не последовало.

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