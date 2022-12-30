Тематическая иллюстрация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти пациента Владивостокской клинической больницы №4. Ранее мужчину нашли мертвым возле медучреждения. По словам жены больного, ее супруг был госпитализирован с пневмонией, а затем жаловался на плохое содержание и отсутствие питания.

У 52-летнего Олега Исоченко диагностировали воспаление легких и лейкоз. Вдова мужчины рассказала, что супруг находился в тяжелом состоянии, когда получил направление в больницу. Спустя некоторое время, он стал говорить, что очень голоден и не получает продуктов питания. Затем Олег и вовсе перестал выходить на связь.

Пробиться в палату Ольга Кудреватых не смогла из-за карантина. Как она уверяет, медики отвечали на ее телефонные звонки, что больной психически нестабилен из-за интоксикации, спит и слабый. Позднее, 24 декабря, поступила информация: муж найден в одном трико на улице с катетером в вене и водительским удостоверением. Врачи скорой помощи пыталась спасти Олега, но он скончался.

Кухонные приборы, в том числе кружки и тарелки, остались нетронутыми, когда вдова получила вещи обратно. В ВКБ №4 ее уведомили, что Олег сам написал заявление об отказе от лечения и покинул больницу.

«КП – Владивосток» пояснили в краевом Минздраве, что по данному случаю проводится внутренняя служебная проверка. Согласно с федеральным законом, администрация больницы не может раскрыть информацию насчет нюансов здоровья пациента и его лечения. При этом персонал больницы не имеет права и законных оснований насильно удерживать пациентов, и дееспособный человек может покинуть ее по собственному желанию.

– Также нет оснований у персонала сообщать об уходе пациента, если он дееспособен. За дополнительной информацией по лечению пациента и его диагнозе законные представители или доверенные лица могут обратиться к заместителю главврача по лечебной работе с письменным заявлением, – отметили в ведомстве, добавив, что результаты проверки по факту смерти мужчины еще неизвестны. Но на момент ухода из больницы параметры его здоровья не были критическими. Это подтверждено результатами обследований.

Позднее, уже 30 декабря, ситуацией заинтересовались следственные органы. Приморский СК организовал доследственную проверку после того, как обнаружил в сети публикации этой истории.

– 24 декабря 2022 года на улице Фадеева в городе Владивостоке был обнаружен мужчина, находящийся без сознания. Впоследствии он скончался в карете скорой медицинской помощи. Из публикаций следует, что незадолго до этого мужчина находился на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города, – отмечают представители ведомства.

Сотрудники следкома устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Ольга Кудреватых намерена судиться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.