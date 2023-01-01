Комик из Владивостока стала победительницей седьмого сезона популярного юмористического шоу на ТНТ

Жюри выбирают между двумя участниками, среди которых Ольга Егорчева. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Ольга Егорчева из Владивостока покорила публику и стала победительницей седьмого сезона стендап-шоу «Открытый микрофон» (18+) на ТНТ. Жительнице столице 48 лет, и сама она говорит, что этот возраст дает ряд плюсов. Каких – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Седьмой сезон юмористической передачи выходил на экраны с 26 августа по 30 декабря 2022 года. Главный приз – три миллиона рублей. Согласитесь, есть за что побороться. В фестивале приняли участие (только подумать!) 1229 комиков. В финал седьмого сезона удалось пробиться только восьмерым человекам. Среди них – жительница дальневосточной столицы Ольга Егорчева.

В ноябре 2022 года новая звезда шоу отметила свое 48-летие. И кстати, она первый дальневосточный комик, который одержал победу в этом конкурсе. Ольга входила в состав команды Юлии Ахмедовой. Занимается стендапом меньше трех лет, что не может не вызвать восторг.

наставница Ольги – Юлия Ахмедова. Фото: vk.com/om_tnt.

– Я первый комик Владивостока, кто дошел до финала проекта. У меня были по сезону сильные соперники, которые гораздо дольше, чем я, занимаются стендапом, у меня опыт всего два с половиной года и в основном только во Владивостоке. Возможно Владивосток мне помог в том, что у нас мало площадок, и зрители приходят одни и те же. Чтобы не выглядеть идиотом на сцене, просто вынуждены писать каждый раз новый материал. Возраст дает ряд плюсов, какой-то другой взгляд и точку зрения, – поделилась в подводке к выступлению Ольга.

Между тем, далеко не все разделили радость победы вместе с Ольгой. В социальных сетях пишут, что «ее вытянули за уши из уважения к её возрасту, хотя и шутки у неё были далеко не по возрасту».

– Владивосток далеко, и поэтому можно простить даже не свои шутки столетней давности.

Фрагмент выступления Ольги. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Между тем сама победительница назвала свое участие в шоу ярким приключением.

– Мои благодарности всем, кто помогал и поддерживал - и во Владивостоке, и в Москве.

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