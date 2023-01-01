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Владивосток1 января 2023 5:53

Комик из Владивостока стала победительницей седьмого сезона популярного юмористического шоу на ТНТ

Ольга Егорчева занимается стендапом меньше трех лет, но уже успела добиться таких результатов
Арсений СЕРГЕЕВ
Жюри выбирают между двумя участниками, среди которых Ольга Егорчева. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Жюри выбирают между двумя участниками, среди которых Ольга Егорчева. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Ольга Егорчева из Владивостока покорила публику и стала победительницей седьмого сезона стендап-шоу «Открытый микрофон» (18+) на ТНТ. Жительнице столице 48 лет, и сама она говорит, что этот возраст дает ряд плюсов. Каких – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Седьмой сезон юмористической передачи выходил на экраны с 26 августа по 30 декабря 2022 года. Главный приз – три миллиона рублей. Согласитесь, есть за что побороться. В фестивале приняли участие (только подумать!) 1229 комиков. В финал седьмого сезона удалось пробиться только восьмерым человекам. Среди них – жительница дальневосточной столицы Ольга Егорчева.

В ноябре 2022 года новая звезда шоу отметила свое 48-летие. И кстати, она первый дальневосточный комик, который одержал победу в этом конкурсе. Ольга входила в состав команды Юлии Ахмедовой. Занимается стендапом меньше трех лет, что не может не вызвать восторг.

наставница Ольги – Юлия Ахмедова. Фото: vk.com/om_tnt.

наставница Ольги – Юлия Ахмедова. Фото: vk.com/om_tnt.

– Я первый комик Владивостока, кто дошел до финала проекта. У меня были по сезону сильные соперники, которые гораздо дольше, чем я, занимаются стендапом, у меня опыт всего два с половиной года и в основном только во Владивостоке. Возможно Владивосток мне помог в том, что у нас мало площадок, и зрители приходят одни и те же. Чтобы не выглядеть идиотом на сцене, просто вынуждены писать каждый раз новый материал. Возраст дает ряд плюсов, какой-то другой взгляд и точку зрения, – поделилась в подводке к выступлению Ольга.

Между тем, далеко не все разделили радость победы вместе с Ольгой. В социальных сетях пишут, что «ее вытянули за уши из уважения к её возрасту, хотя и шутки у неё были далеко не по возрасту».

– Владивосток далеко, и поэтому можно простить даже не свои шутки столетней давности.

Фрагмент выступления Ольги. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Фрагмент выступления Ольги. Фото: личная страница комика во Вконтакте.

Между тем сама победительница назвала свое участие в шоу ярким приключением.

– Мои благодарности всем, кто помогал и поддерживал - и во Владивостоке, и в Москве.

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