Голкипера ХК «Адмирал» Никиту Серебрякова вызвали в национальную сборную России

Никита Серебряков на «Кубке Первого канала». Фото: fhr.ru

Никита Серебряков – голкипер хоккейного клуба «Адмирал» и один из лучших вратарей КХЛ. Накануне, 17 апреля, представители приморского ХК поделились радостной новостью – игрока вызвали в национальную сборную РФ. С 1 по 17 мая он будет играть в международной серии «Лига Ставок Большой тур Сборной», которую организовали Россия, Казахстан и Беларусь. Известно, что пять матчей пройдут в следующих городах: Челябинск, Красноярск, Тула, Астана и Минск, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали изданию в пресс-службе «Адмирала», Никита попал в расширенный список сборной примерно месяц назад. Несмотря на то, что команда вылетела со второго раунда плей-оффа Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Серебряков остается одним из лучших игроков страны. Да и добавим ремарку: наши спортсмены впервые показали такой отличный результат.

По итогам сезона 2022-2023 Никита Серебряков стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков – 94,4% и вторым голкипером КХЛ по коэффициенту надежности.

После международной серии, которая начнется после того, как лучший из лучших получит Кубок Гагарина, и отпуска Серебряков вернется на лед «Фетисов Арены».

К слову, после того, как «моряки» вылетели из плей-оффа, появились слухи, мол, Никита может покинуть команду. Видимо, уже тогда ждали, что его вызовут в национальную сборную, но информацию неверно трактовали. В итоге он продлил контракт на следующий сезон, а вот в новых играх Либора Шулака мы уже не увидим.

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