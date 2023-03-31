Стало известно, кто покинет приморский «Адмирал» после исторического сезона и выхода команды в плей-офф

Приморская команда впервые вышла в плей-офф с сезона 2016-2017 года. Фото: ХК «Адмирал»

Приморская команда «Адмирал» добилась небывалых успехов в 2023 году. Болельщики со всей страны следили за спортивными матчами в КХЛ, а «моряки» вышли в плей-офф и показали свое мастерство против «Салават Юлаева» и «Ак Барса». Сезон 2022-2023 года стал историческим благодаря стараниям выдающихся хоккеистов и тренеров команды. Огромный вклад внес главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Он рассказал, какие трудности возникали в течении сезона, а также кто продлил контракт с клубом еще на один год, сообщили в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Леонид Тамбиев – известный хоккеист и тренер, до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Латвии на чемпионатах мира. За его плечами огромный путь от спортсмена клубов СССР, Латвии, России, Дании, Финляндии, Германии, Швейцарии, Италии до тренера в Казахстане, Латвии, России. В этом году он впервые стал тренером КХЛ и помог «Адмиралу» выйти в плей-офф. Приморская команда одолела в первом раунде с «Салават Юлаев» (4-2) и поборолась во втором раунде с «Ак Барсом» (2-4). Для «моряков» сезон закончен, поэтому теперь стало известно, кто из них продлил контракт со спортивным клубом.

Начало сезона было непростым для «Адмирала», многие не верили, что приморская команда сможет побороться за Кубок Гагарина, но «моряки» умудрились растопить сердца даже самых заядлых скептиков и обрели большую фанбазу. Как отметил Леонид Тамбиев, он весь сезон прививал хоккеистам философию победителей:

– В этом сезоне у «Адмирала» было много побед, когда мы уступали сопернику по броскам, инициатива не наша. Но была философия победителя, когда ты должен играть с самоотдачей на 100 процентов. А не просто вышел с шайбой повозиться. Мы тренировались в таком же режиме. Моя философия — даже первые 20 минут мы работаем в полную. Если бежим, то на максималке. Москва не сразу строилась, у нас было сложное начало сезона. Но уже на предсезонном турнире в Сочи увидел в каких-то матчах, что у нас появился свет в конце тоннеля, и философия у игроков меняется. Они начинают из себя вытаскивать, выжимать.

Особо отличился голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, который провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 20 побед и отразил 1453 бросков соперника. В плей-офф он стоял на воротах в 12 играх, одержав победу в 6 из них, и не пропустил мимо 433 шайбы. Хоккеист продлил контракт с клубом, поэтому болельщики увидят его в сезоне 2023-2024 года.

Несмотря на успех «Адмирала» капитан команды Либор Шулак, который показывал филигранную игру на протяжении всех матчей, покинет клуб.

– Мне очень жаль, что Шулак ушел. У меня с ним была короткая беседа об этом в Казани перед пятым матчем, когда мы вместе шли на обед. Он так виновато опустил глаза. Потому что я не приветствую, когда такие темы возникают по ходу плей-офф. Но я сказал Либору: «Твой выбор одобряю, потому что в том клубе у тебя будет реальный шанс завоевать Кубок Гагарина. А век хоккеиста очень короток, и у тебя дело подходит к 30 годам. Ты заслужил и заработал эту топовую команду», – добавил Леонид Тамбиев.

Следует отметить, что контракт с «Адмиралом» продлили еще несколько выдающихся спортсменов, но официальный список будет известен в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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