Фотограф выдержал русскую зиму ради снимка: миллионы людей покорило «суперселфи» пятнистого хищника из Приморья

Портрет неизвестного леопарда. Фото: Thomas Vijayan // ФГБУ «Земля леопарда»

Невероятный снимок дальневосточного леопарда сделал зарубежный фотограф дикой природы Томас Виджаян. Кадр удалось получить зимой на одном из склонов в Хасанском районе из фотоукрытия национального парка «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В дирекции природоохранной территории отмечают, что это первый в своем роде профессиональный снимок редкой кошки, который сделали таким крупным планом. Однако определить, какой же именно леопард изображен, сложно, так как фотография – почти портретная, а для того, чтобы узнать порядковый номер животного, нужно видеть все пятна на боку.

– Иногда лучшие вещи в жизни находятся прямо в пределах досягаемости, – написал Томас под фотографией, когда выложил снимок на просторы интернета.

Как говорят в нацпарке, уроженец Индии приехал в Приморье как турист. Он много лет фотографирует дикую природу и различных животных, в том числе и леопардов в Африке. Узнав о существовании дальневосточных пятнистых хищников, у него появилась цель – совместить в одном кадре кошку с тропическими корнями и знаменитые русские снежные «барханы».

– Дикая природа без дикой природы – это просто декорации. Обратите внимание на пейзаж вокруг леопарда! Я считаю, что он тоже сам по себе представляет ценность на снимке. Долгие годы упорной работы и планирования сделали эту фотографию возможной. Запечатлеть леопарда на снегу было моей мечтой. Все окупилось, когда я получил снимок одной из самых редких кошек в дикой природе, – сказал фотограф.

К слову, снимок окрестили в национальном парке «суперселфи».

Томас Виджаян – лауреат множества международных фотоконкурсов и премий, таких как World Nature Photography Awards в 2023 году. Фотограф года в сафари по дикой природе 2022 года по версии Wilderness Safaris, победитель World Nature Photography Awards в 2021-м.

К слову, сайт KP.RU уже писал об этом человеке. Например, в 2020-м Томас стал победителем Nature Photographer of the Year. Он представил снимок с орангутангом и подписал его «Мир вверх ногами». Через два года во Владивостоке выставлялась его фотография «Акробатическая рыбалка».

Напомним, по итогам ежегодной конференции в начале апреля 2023 года дирекция нацпарка объявила новое число дальневосточных леопардов, обитаемых в Приморье. Так, на сегодня по просторам края ходят 125 взрослых особей (65 самок, 49 самцов, 11 неустановленного пола) и 13 котят. Еще в начале XXI века хищников этого вида оставалось всего 35. Такое маленькое количество кошек осталось из-за охоты на них, а также вырубки лесов. С 2012 года сохранением краснокнижного животного занимается специально созданный для этих целей национальный парк «Земля леопарда».

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