Дальневосточного леопарда едва не истребили полностью. Фото: Николай Зиновьев // Национальный парк «Земля леопарда»

Дирекция «Земли леопарда» в эту среду, 5 апреля, отмечает очередной день рождения – национальному парку 11 лет. В этот день, по традиции, специалисты заповедной территории озвучивают новое число обитающих в Приморском крае редчайших в мире крупных кошек, занесенных в Красную книгу. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает читателям, как же за год изменилось количество красивого пятнистого животного.

Вот уже 11 лет в Приморье спасают краснокнижных дальневосточных леопардов, известных также как амурский барс. История существования дикой кошки здесь непроста – однажды ее едва не уничтожили полностью. В начале XXI века хищников этого вида оставалось всего ничего, 35 особей. Тогда было принято решение, что животных нужно спасать, и 5 апреля 2012 года в регионе начал свою работу национальный парк «Земля леопарда».

Более чем за десять лет труда специалистам удалось восстановить численность одной из самых редчайших больших кошек в мире. В юбилейную дату в 2022 году на очередной пресс-конференции сотрудники дирекции объявили новую цифру – 121 леопард живет на территории Приморского края. Годом ранее было 110 животных.

Спустя ровно год число увеличилось ненамного. Сегодня в историческом ареале обитает 125 пятнистых кошек.

За год, можно сказать, что рост произошел небольшой. Однако же стоит отметить – при формировании конечной цифры не учитываются котята примерно до полугода. Причина проста – пятна на шерсти, которые можно сравнить с отпечатками пальцев человека, в этом возрасте плохо различимы. Сегодня их 13 особей.

Кроме того, не стоит забывать и про то, что жизнь конечна. Некоторые кошки умирают в силу возраста, за другими пытаются охотиться браконьеры. Иногда происходят и трагедии в мире животных. В январе 2023-го специалисты спасли двух котят из снежного плена – видимо, из-за слишком высоких сугробов малыши отбились от матери. Ветеринары провели все необходимые манипуляции, и в какой-то момент леопардята пошли на поправку. Однако радоваться было рано – в столь юном возрасте у животных слишком быстрый метаболизм, который стал причиной быстрого развития болезни. Котята, можно сказать, сгорели от инфекции.

И, тем не менее, положительные результаты работы разноплановых специалистов дирекции «Земли леопарда» (включает в себя одноименный национальный парк, заповедник «Кедровая падь», Уссурийский заповедник, Дальневосточный морской заповедник) очевидны. Самый яркий пример произошел в декабре 2021 года. Тогда природоохранники зафиксировали пятнистого самца там, где дальневосточные леопарды исчезли около 50 лет назад. Так, в охотничьем хозяйстве «Северная» в Надеждинском районе заметили Leo 224M по имени Казанова. Вскоре наблюдения показали – кот остался жить за Транссибирской магистралью, примерно в 40 километрах от ядра популяции.

Возможно, именно это стало толчком для запуска крайне любопытного проекта. В 2023 году эксперты должны начать искусственно расселять дальневосточных леопардов в исторические места обитания редчайшей кошки, откуда они исчезли из-за охоты человека на хищника.

К слову, каждому леопарду, у которого отчетливо видны пятнышки, присваивают порядковый номер. Например, Leo 21F, где «лео» – вид животного, 21 – его порядковый номер, F – пол (в данном случае женский, от слова female; также есть male – мужской, Un – неопознанный). Самый последний номер, который присвоили работники нацпарка, это Leo 263F, которую заметили благодаря фотоловушке, установленной туристами в заповеднике «Кедровая падь». Но самым популярным в последние месяцы является котенок Leo 260M, которого спасли от смерти в прошлом году. Сегодня он находится в центре реабилитации, растет, ведет себя «правильно» (то есть прячется от людей, охотится на животных). И совсем скоро именно этот взрослеющий самец может стать «первопроходцем» в программе расселения.

Не исключено, что вскоре после этого он получит имя. Это возможно благодаря программе хранителей – «крестных» леопардов. Они дают кличку животному, получают информацию о нем и, конечно, делятся ею.

«Комсомольская правда – Владивосток» поздравляет национальный парк «Земля леопарда» с днем рождения и желает больших успехов в благородном деле по сохранению популяции пятнистой кошки.

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