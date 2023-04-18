Подозреваемого ведут по вокзалу Хабаровска. Фото: принтскрин видео

В нашумевшую историю о враче-ортопеде, который нехило нажился на собственных пациентах, наконец, внесли ясность. Горе-травматолог якобы заработал более 5,6 миллиона рублей благодаря вымышленным диагнозам (выписывал рецепты на дорогостоящие лекарства, проводил «мифические» операции). Как уточнили в пресс-службе МВД России, правоохранители насчитали 34 эпизода мошенничества, пострадали 28 пациентов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Схема простая. Следствие считает, что пострадавшие пациенты вносили часть требуемой суммы в кассу больницы, а остальные деньги в размере от 100 до 400 тысяч рублей отдавали лично гиппократу. Врач убеждал, что за эти деньги купит для больных дорогостоящие искусственные хрящи, а также редкие (едва ли не волшебные) лекарства, которых в учреждении нет.

Финал уже известен. Вместо указанной операции на хрящах ортопед, например, провел санацию (профилактические меры), в которой пациенты даже и не нуждались. Более того, часть пациентов все еще чувствуют себя неудовлетворительно после обращения к доктору: некоторые потеряли мобильность (в МВД не уточняют, как именно); некоторые – работу. Меньше всего повезло тем, кто влез в баснословные кредиты для выплаты лже-услуг.

Подозреваемого, судя по видео, задержали в Хабаровске. Вероятно, хотел скрыться. Тут же «вскрылось» и наличие у фигуранта квартиры в Москве – видимо, купленной на дивиденды от афер. На имущество наложен арест, уточнила представитель МВД России Ирина Волк.

РАНЕЕ:

Бизнес гиппократов: в Приморье уличили врача, который поднял миллионы на лечении здоровых людей

В Приморье осудят врача-ортопеда, заработавшего 5,6 миллиона рублей на вымышленных диагнозах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.