Разговаривала с ножом в голове: «несчастный случай» с 19-летней девушкой в Приморье оказался покушением на убийство

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе Следственного комитета по Приморью рассказали, как 25-сантиметровый нож оказался в черепе 19-летней пациентки. В истории, как и ожидалось, нашлось место покушению, а «несчастный случай», описанный якобы самой девушкой, оказался мифом. Подозреваемого в нападении задержали в Уссурийске, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как поделились представители следствия, все случилось в доме на улице Горького. По предварительным данным, девушка поругалась со своим 19-летним сожителем. Словесная перепалка превратилась в кровавую разборку: юноша схватил нож и ударил им знакомую по голове.

– Умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь, – рассказали в ведомстве.

Приморца задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), теперь ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

В этой истории до сих пор остаются вопросы: кто помешал парню довести все до конца, слышали ли ссору соседи, из-за чего произошел конфликт. С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Приморью, но детали еще уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «тысячекоечную» больницу во Владивостоке поступила 19-летняя жительница Уссурийска. Всех интересовал вопрос, как же острый предмет оказался в ее черепе, ведь все преподносили, как несчастный случай.

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