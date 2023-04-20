Бурый медведь улегся на крыльце дома в селе Ганалы на Камчатке

Медведь ведет себя мирно, говорят мужики. Архив «КП». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В селе Ганалы Елизовского района Камчатки, в котором насчитывают не так уж и много дворов, на крыльце дома обнаружили бурого медведя. Мужики, которые снимают косолапого хищника, говорят, что зверь улегся на пороге жилого дома и не хочет уходить, хотя его уже дважды выгоняли в лес. По некоторым данным, видео опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

На место должны были выехать специалисты министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. В ведомстве уверяют, что в доме никто на самом деле не живет. Хотя спутниковая тарелка на кадрах говорит об обратном.

«Комсомолка» обратилась в региональное минприроды и ждет ответ по ситуации. При этом добавим, что медведь, судя по всему, ведет себя мирно – на ролике зверь просто смотрит на мужчин.

Напомним, в январе 2023 года в подъезде жилого дома в поселке Палана жители обнаружили рысь. Хищница вела себя спокойно при приближении человека, скорее всего, с животным было что-то не так.