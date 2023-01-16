Необычная гостья пришла в подъезд жилого дома на Камчатке

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Суровой зимой в подъезды домов приходят погреться бездомные коты или собаки. Но жители поселка Палана на Камчатке никак не ожидали увидеть внутри здания рысь.

Информация о необычной гостье появилась в социальных сетях. Камеры видеонаблюдения в районе местного колледжа записали, как дикая кошка пробегает по территории, словно испугалась проезжающей сзади машины. Попав во двор, она по сугробам взобралась на крышу здания и убежала.

Позже появилось другое видео, на котором рысь оказалась в подъезде и стала местной звездой. Один из жильцов подошел к зверю как можно близко, чтобы снять его. Животное не проявляло никаких признаков агрессии, не пыталось наброситься на оператора. По мнению автора ролика, дикая кошка могла попасть внутрь, чтобы согреться.

Кстати, не первый раз жители Камчатки сталкиваются с рысью. Одну из них встретили в аэропорту села Тигиль.

Рысь встретили в районе аэропорта в селе Тигиль. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

Стоит напомнить, что дикие животные опасны и с ними надо проявлять особую осторожность. В районе озера Синичкино на Камчатке две женщины едва не стали жертвами медведя, но трагедии удалось избежать, так как они взобрались на дерево.

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