Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 апреля 2023 4:09

Оторвало руку: взрыв прогремел на печально известном приморском горнодобывающем предприятии [видео]

В Приморье на предприятии «Дальполиметалл» сотруднику оторвало руку из-за взрыва
Павел САХАРОВСКИЙ
Пострадал 52-летний мужчина.

Пострадал 52-летний мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье на предприятии АО «ГМК «Дальполиметалл» случилось ЧП. По информации из социальных сетей, произошел взрыв. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали приморцы, в главном корпусе центральной обогатительной фабрики АО «ГМК «Дальполиметалл» взорвался агрегат. Из-за ЧП пострадал 52-летний работник. По словам жителей края, ему оторвало руку. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу минздрава, комментарии пока не предоставили.

Узнав о ЧП, прокуратура Дальнегорска организовала проверку. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдаются ли требования в сфере охраны труда.

Это не единственный случай, когда приморцы получали серьезные травмы на рабочем месте. Ранее мы писали о том, что на Дальневосточном судомеханическом заводе докеру-механизатору оторвало кисть правой руки строп-лентой.

Стоит отметить, что в 2021 году на руднике «Дальполиметалл» кусок породы обрушился на 16 человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯ