Рудник в приморском Дальнегорске обрушился на 16 человек

Спасатели выехали на место глубокой ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 2 декабря в Приморье произошла чрезвычайная ситуация вблизи Дальнегорска. Обрушился кусок породы на руднике "2-й Советский" ("Дальполиметалл"). Спасатели выехали на вызов глубокой ночью - к счастью, обошлось без летальных исходов. Однако в руднике было 16 человек, один рабочий серьезно пострадал.

Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Группа горноспасателей военизированного взвода прибыла в течение трёх минут - в 03:47, спустя еще 4 минуты на месте были спасатели. Когда обрушилась порода, четверо рабочих были на аварийном участке рудника - один из них попал под закол.

Шахтер пережил второе рождение - в скором времени его доставили на поверхность, чтобы передать бригаде скорой. В ведомстве МЧС добавили, что в операции участвовали 14 специалистов МЧС и две единицы техники.

К слову, для рудников, где работает "Дальполиметалл" это уже третье чрезвычайное происшествие за год. Прошлые два произошли в марте 2021 года - тоже в Дальнегорске, на "Королевском". В одном из ЧП из-за подрывных работ погиб высококлассный специалист. Тело горняка нашли глубоко под землей, на глубине больше 350 метров.

Тогда на предприятие возбудили уголовное - причиной трагедии, по версии следствия, стало несоблюдение техники промбезопасности. Возможно, халатное отношение могло привести к ЧП и в этот раз. Проверку организовала прокуратура Дальнегорска.

- Прокуратура г. Дальнегорска проводит проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего в ночное время 2 декабря 2021 года <...> На место происшествия выехал прокурор г. Дальнегорска Антон Быков. В ходе проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований законодательства по охране труда на предприятии, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

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