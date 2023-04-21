Найдены тела всех четверых российских моряков с загоревшегося в Южной Корее судна из Владивостока

Тушение огня. Фото: ИА Yonhap

Найдены тела всех четверых моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» в Южной Корее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Россморречфлот.

Ранее моряки считались пропавшими без вести. Корейская сторона доложила, что речь идет о старшем помощнике капитана, поваре и двух матросах, уточнили в пресс-службе ведомства. СК РФ на транспорте завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности морского плавания. Проверку проводит Сахалинская транспортная прокуратура.

Пожар на российском рыболовецкому судне вспыхнул накануне, в ночь на 21 апреля. В тот момент оно находилось в Корейском проливе у берегов юго-восточного города Ульсан. Судно, согласно информации портала MarineTraffic, возвращалось в Россию.

На момент возгорания экипаж судна составлял 25 человек, 21 из них был спасен. Еще двое среди эвакуированных получили травмы. «Калтан» принадлежит судовладельцу из Владивостока – одному из подразделений АО«Дальрыбпром». Компания владеет пятью рыболовными судами, годовой доход в 2021 году превысил 2,5 миллиона рублей.

Ущерб от пожара на судне предварительно оценен в 1 миллион рублей.