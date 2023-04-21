«Основная причина – отказ от вакцинации». Грозит ли Приморью эпидемия кори

В Приморье действует локальный очаг. Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионах России выявили уже в 44 случая заболевания корью. «Краснуха», спешим успокоить, хоть и добралась до Приморья, эпидемией региону не грозит. Марина Шикалова, главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора, ответила на вопросы журналистов о том, стоит ли опасаться жителям региона опасной болезни в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПО ВИНЕ АНТИВАКСЕРОВ?

Марина Шикалова. Фото: Яна АСТАХОВА

По словам специалиста, в регионе есть один локальный очаг с двумя детьми 8 и 12 лет. Они были в контакте с заболевшими в Новосибирске. Признаки кори проявились только дома, так как инкубационный период длится от 9 до 11 дней. Примечательно, что отказ от вакцинации - основная причина распространения заболевания. Так произошло и в этот раз: мать пациентов была категорически против прививок.

Последний такой случай зафиксировали в марте. Мужчина приехал из Московской области уже с симптомами заболевания.

К ЦИФРАМ!

По итогам 2022 года, в Приморье иммунизация детей от одного года составляет 95,9%, ребятишек от двух лет – 96,4%. План, напомним, составляет 95%. Стоит отметить, более четырех тысяч детей в возрасте до 17 лет не вакцинированы. Непривитых взрослых по итогам 2022 года – 6,5%.

И ОБ ОПАСНОСТЯХ

При заболевании сначала появляется температура, конъюнктивит, может быть кашель и насморк. Специалисты отмечают, что не всегда при первичных признаках можно самостоятельно определить «краснуху». Главный симптом – появление сыпи на третий и четвертый день. Сначала она появляется на лице, потом распространяются на грудь, руки и ноги. Еще одним маркером кори является появление на небе малиновых зернышек – пятен Филатова-Коплика.

В Приморском крае были выявлены случаи заболевания средней или легкой степени тяжести. Если же лечение протекает тяжело, последствия чреваты осложнениями сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных органов.

ПРИВИВАЙТЕСЬ!

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться всем, кто собирается посещать другие регионы России. Это могут сделать все непривитые и те, кому вводили вакцину однократно.

Стоит отметить, что прививку нельзя делать беременным и людям с некоторыми заболеваниями, такими как иммунодефицит. В Приморье с корью пока все спокойно, заключили эксперты.

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