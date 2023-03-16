В Приморском крае госпитализировали уже второго человека с корью

Первый больной находится в Арсеньеве.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали о том, что на территории края зарегистрирован уже второй случай заражения корью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Первый больной находится в Арсеньеве. Мужчину с симптомами сразу госпитализировали. Сейчас он находится в инфекционном стационаре и проходит симптоматическое лечение, так как корь – острое заболевание с высоким уровнем восприимчивости.
Где обнаружили второго пациента – неясно, такая информация не уточняется.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что самолечение при кори недопустимо. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что эпидемиологи проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге кори. Всех, кто контактировал с заболевшим, осмотрели медработники Арсеньевской городской больницы. Непривитых против кори взрослых и детей вакцинировали.
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