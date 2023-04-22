На видео попало грудное вскармливание котенка дальневосточного леопарда в Приморье

Фото: принтскрин видео, ФГБУ «Земля леопарда»

В объективы фотоловушек национального парка «Земля леопарда» попал момент, как самка дальневосточного леопарда кормит котенка. Малышу не более 6-7 месяцев, считают специалисты, примерно в этом возрасте хищники, как правило, переходят на «мясную диету», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Этот ребенок не спешит взрослеть. Мама не показывает свое недовольство по поводу позднего кормления. Она демонстрирует нежное родительское поведение – груминг – обнимая, вылизывая и вычесывая свое дитя, – описали в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда» нетипичное поведение котенка.

Самки опекают родившихся хищников примерно до полутора лет. После этого «сыновья» сами, руководствуясь инстинктами, уходят как можно дальше от материнского участка, а котята-самки по достижению этого возраста селятся недалеко от матери.

У котенка, запечатленного фотоловушками, есть около года, чтобы обучиться охоте и освоить местность. Ранее мы писали о спасенном леопарде, который в первый день рождения добыл девятого оленя.

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