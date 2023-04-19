С днем рождения, наш лео: Leo 260M в честь своего праздника добыл крупного оленя

Leo 260M – 1 год. P.S. Торт на фото ненастоящий. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спасенный летом 2022 года истощенный котенок дальневосточного леопарда, который получил номер Leo 260M, отпраздновал свой первый день рождения. За восемь месяцев из малыша он превратился в упитанного подростка и набрал в весе. В честь личного праздника хищник поймал оленя на охоте. Доброй новостью поделились в национальном парке «Земля леопарда», передает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, в конце июля – начале августа прошлого года специалисты национального парка спасли от смерти одинокого четырехмесячного леопарда. Малыш весил всего 4,5 килограмма, как домашняя кошка. На теле у него нашли раны, в некоторых из которых завелись паразиты. При этом котенок был сильно истощен и обезвожен. Началась борьба за его жизнь.

Отловленный одинокий малыш. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спустя несколько месяцев, когда леопарденок подрос и на его боку стали отчетливо видны пятна, ему присвоили номер Leo 260M. К слову, у него до сих пор нет имени. За время реабилитации он пошел на поправку, его вес достиг 12 килограммов. И вскоре взрослеющий хищник переехал из специального карантинного бокса в довольно просторный вольер.

Со временем коту начали давать животных, на которых он охотился; сначала это были мелкие звери, а потом дело дошло и до оленей – это основная кормовая база всех дальневосточных леопардов. Наш лео показывает хорошие охотничьи навыки и даже начал закапывать добычу про запас.

Первый осмотр. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Отличным показателем стала и проверка на человека. Специалисты Центра реабилитации диких животных попытались приблизиться к хищнику, но тот нервничал и прятался. Это означает лишь одно – со временем Leo 260M сможет вернуться в естественную среду обитания.

К слову, он станет одним из «первопроходцев» в программе по искусственному переселению дальневосточных леопардов в исторический ареал, откуда этот вид кошек исчез несколько десятков лет. Задумку по реинтродукции начнут воплощать в жизнь уже этой весной: животных будут отлавливать и перевозить к будущему «месту жительства» в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе и в Уссурийский заповедник. Наш пятнистый подросток «переедет» летом.

Котенок быстро восстановился от травм. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

А пока – он празднует день рождения. Конечно, точной даты специалисты «Земли» не знают, но согласно подсчетам, примерно в середине апреля хищнику исполнился год. И сегодня он весит 35 килограммов, что не может не радовать, ведь это – норма физических характеристик здорового леопарда.

– Подросток продолжает жить в Центре. Свой первый «День рождения» Leo 260М отпраздновал грандиозной охотой на большого оленя, который стал девятым по счету копытным, добытым им. Специалисты отмечают нормальное формирование поведения леопарда и считают, что он стал на один шаг ближе к возвращению в дикую природу.

Первый снег Leo 260М. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Для подрастающего хищника устроили экзамен. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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