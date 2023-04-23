Глава ЦИК Памфилова: Приморье не готово к дистанционному электронному голосованию

В некоторых центральных регионах внедряют дистанционное электронное голосование на выборах. Приморье оказалось к этому не готово. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии России, заявила, что Приморский край не готов к внедрению и проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом она сказала в интервью телеканалу «Вести: Приморье», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Накануне во Владивосток прибыла председатель ЦИК Памфилова. Она провела ряд встреч, в том числе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а также побывала в студии местного телеканала. Во время интервью журналист поинтересовался, планируется ли на Дальнем Востоке, конкретно в нашем крае, проведение голосования в электронном формате, как сейчас делают в некоторых центральных регионах.

– Вы знаете, мы с дистанционным электронным голосованием не спешим. Масштаб внедрения должен соответствовать уровню безопасности, а тем более в нынешних условиях, с одной стороны. С другой стороны – уровню доверия, потому что многие не всегда просто воспринимают новое. Многие не готовы, – ответила Элла Александровна. – [Мы внедряем ДЭГ] по мере восприимчивости общества и готовности того или иного региона. У нас целый ряд критериев: охваченность интернетом, насколько много людей пользуется единым порталом «Госуслуги» и другие. Если регион считает, что он готов, то может подать заявку.

Глава Центризбиркома добавила, что некоторые партии и вовсе строят свои кампании на отрицании ДЭГ и всячески спекулируют этим, мол, новый способ внедряют насильно и скоро традиционное голосование и комиссии будут не нужны.

– Это неправда и чушь. Мы никогда не откажемся от традиционного голосования, потому что для многих людей важно прийти именно на участок.

При этом, отметила Памфилова, участки осовременивают. Хотя, подчеркнула она, параллельно развивают и электронное голосование.

Таким образом, в Приморье пройдет традиционное голосование: с участками, бланками и КОИБами.

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