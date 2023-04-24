Волна отключений горячей воды ожидается во Владивостоке в начале мая

Отключения в городе начнутся 2 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае во Владивостоке пройдет масштабный ремонт теплосетей, из-за которого многие жители города останутся без горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, график работ сформировали таким образом, чтобы провести ремонт поэтапно и в наиболее короткие сроки.

Кратковременные отключения воды ожидаются в столице Приморья со 2 по 5 мая. ГВС не будет в домах по следующим адресам:

44 причал: 1;

проспект 100-летия Владивостока: 100а, 100в, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 120а, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 148, 148/1, 148/2, 148/3, 88, 90, 92, 98а;

Березовая: 21, 5, 7, 9;

Брянская: 18;

Верхнепортовая: 25, 27а, 40а, 70, 72/1, 9, 9а;

Гамарника: 19, 19у, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 5, 5а, 7, 9;

Давыдова: 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 29, 29а, 3, 31а, 33а, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9;

Днепровская: 19;

Днепропетровская: 18;

Завойко: 4а;

Казанская: 1, 4, 4а, 5, 7;

Калинина: 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91;

Карбышева: 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54, 6, 9;

Кизлярская: 3, 7;

Краева: 3, 5, 6, 8;

Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42, 42а, 6, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Лесная: 1в;

Морозова: 5, 7, 9;

Надибаидзе: 18, 20, 24;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5, 7;

Перекопский переулок: 3, 5, 7;

Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Русская: 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а;

Самарская: 10а;

Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 46, 48;

Стрельникова: 12, 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 10, 12, 4, 4а, 6, 8; УТ: -1414, -1415, -1416, -1417;

Фастовская: 14, 2, 20, 29;

Фирсова: 8б;

Харьковская: 10, 10у;

Черемуховая: 11, 17 39

Шошина: 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3у, 41, 5, 7, 9

Ялтинская: 18

Более длительные работы пройдут в районе стадиона «Авангард». Из-за ремонта без горячей воды со 2 по 29 мая останутся жители домов на:

Абрекской: 8в;

Академическом переулке: 2;

Володарского: 1, 3а, 8, 8а;

Дальзаводской: 17, 21, 27, 31;

Ивановской: 3б, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинской: 29;

Ковальчука: 26, 3, 6;

Корабельной Набережной: 10;

Лазо: 4, 6;

Маньчжурской: 15;

Махалина: 11а, 3а;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 15/17, 5, 7/9;

Петра Великого: 3, 3а;

Пионерской: 6;

Почтовом переулке: 7, 7а, 9;

Пушкинской: 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 6, 68, 8, 85, 89, 8б;

Светланской: 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87в, 88;

Славянской: 17;

Тунгусской: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

Уборевича: 6а;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажной: 1, 19, 1а, 8.

Напомним, что в начале мая в городе также ожидаются отключения холодной воды. Ожидаются они 3 и 4 числа. Подробнее – в нашем материале.

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