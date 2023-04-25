По словам эксперта, Японии не хватает территории для утилизации подержанных автомобилей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Российских поставщиков из сферы автомобилей тревожат новости из Японии. Страны «Большой семерки» хотят запретить ввоз в РФ одежды, косметики, а также подержанных автомобилей. Как известно, на рынке Дальнего Востока более 60% поставщиков занимаются перевозкой б/у машин. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с руководителем компании JAPAN EXPERT Артуром Медведевым, чтобы узнать, ударит ли по Приморью возможное эмбарго, и как к нему готовятся местные бизнесмены. Специалист выдвинул оптимистичный прогноз.

«Под дудку Америки»

По словам собеседника, все указывает на то, что Япония может выступить против запрета на экспорт. Как считает Артур Медведев, это маленькая страна, которой не хватает территории и ресурсов для утилизации подержанных автомобилей, поэтому терять такого покупателя как Россия и, в частности, Приморье, она не рискнет.

– Наши соседи вряд ли согласятся так поступить, поскольку в случае эмбарго их интересы будут нарушены. Любая компания, которая покупает автомобили на аукционах, продает их в Россию – получает процент с этого экспорта. Конечно, есть и другие покупатели: Китай, Австралия, США, Малайзия, но наша страна – один из основных игроков на рынке, и потерять его Япония вряд ли захочет. <...> Тут стоит заметить, Япония давно пляшет под дудку США. Но вряд ли в этот раз.

К слову, в 2022 году наша необъятная действительно стала лидером по покупкам подержанных авто из Японии. Об этом мы подробно писали в марте.

Спрос = дефицит?

Эксперт добавил, что новость об эмбарго вызвала у людей ажиотаж, из-за чего интерес к покупке авто подскочил. Приморцы хотят как можно быстрее получить заветные «японки». Подобная ситуация, по мнению Артура, была и после Нового года, когда резко выросла пошлина.

– Тогда наблюдались большие очереди машин, которые не уходили из Страны восходящего солнца по два-три месяца. Пока груз доставляли, пошлина увеличилась, же евро поднялся на 10-11 рублей. Сейчас аналогичная ситуация, но стали больше затраты на привоз, а цены на рынке Японии немножко упали, поэтому люди покупают авто, исходя из своего бюджета, не опираясь на пошлину.

Есть и плохой прогноз

Собеседник также предположил, что произойдет, если соседняя страна согласится на полный запрет вывоза б/у автомобилей. По его словам, получить транспорт можно будет транзитом через Корею, Монголию и Китай, но последние принимают лишь новые машины. А в Приморье мало людей, готовых отдать шесть-семь миллионов рублей за авто 2023 года выпуска.

– Эмбарго приведет к тому, что на проходные автомобили в Японии уменьшится цена, но конечная стоимость в России останется прежней. Связано это с тем, что упадет спрос, и увеличится цена за транзит. Но это лишь догадки, не исключено, что будет дороже. Но однозначно ценник повысится, если запретят поставки машин, которые продаются у нас на вторичном рынке.

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