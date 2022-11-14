Поставки японских автомобилей в зону СВО могут лишить приморцев любимых иномарок?

Ситуация на авторынке дошла до того, что салоны японских марок в РФ начинают пустовать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко появился в свете японского телевидения. Журналисты соседней страны сделали сюжет с главой региона, в котором он отправляет подержанные автомобили в зону СВО. Сеть пополнилась слухами, якобы теперь импорт иномарок из островного государства в РФ может и вовсе прекратиться, поскольку техника используется для военных целей, сообщает «КП – Владивосток».

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Для репортажа агентство Asahi-News использовали кадры из видеоролика, где глава призвал жителей края помочь фронту, оказывая финансовую поддержку военным. Он рассказал, что машины для передовой принимают на площадке ДОСААФ, и что самостоятельно с родными отправил семь пикапов в зону СВО. На записи Олег Кожемяко стоит на фоне японской техники Toyota, которая «успела себя зарекомендовать».

В конце октября на официальном канале Олега Кожемяко вышел новый пост. Губернатор рассказал о двух предпринимателях из Дальнереченска, которые передали на нужды военных несколько внедорожников марки Toyota. На тот момент в зону СВО из края отправилось больше 16 автомобилей.

На записи Олег Кожемяко стоит на фоне японской техники Toyota. ФОТО: Принтскрин сюжета Asahi-News

Позднее, в начале ноября, Олег Кожемяко рассказал подписчикам еще об одном случае благотворительности. Многодетная семья из Владивостока передала солдатам бронированный внедорожник бренда Mitsubishi.

Недавно, 10 ноября, в зону СВО отправилось еще шесть автомобилей Mitsubishi: микроавтобусы и джип. Их, медикаменты, одежду и другие вещи подготовили предприниматели из Октябрьского округа.

– Машины надежные, вместительные, в хорошем техническом состоянии, повышенной проходимости, оснащены новой резиной. Кроме того, за счет собранных предпринимателями и сотрудниками администрации и различных учреждений округа денежных средств приобретены инструменты и оборудование, необходимое нашим парням, выполняющим боевые задачи на передовой, – рассказали в администрации муниципалитета.

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Сопровождали публикацию разные мнения. Однако одно из них наиболее интересно, мол, японские чиновники запретят ввозить в Россию б/у ТС.

– Об этом говорят уже очень долго. История продолжается с нулевых, когда и с нашей стороны пытались отменить ввоз правого руля в Россию, теперь японцы постоянно чем-то угрожают. <...> Когда началась СВО, Япония ввела санкции против России. Раньше можно было приобретать машины стоимостью, например, 6-10 миллионов иен (2 536 200-4 227 000 рублей на 14 ноября 2022 года) в зависимости от клиента. Сегодня стоимость не должна превышать определенный порог, – отметил руководитель компании JAPAN EXPERT Артур Медведев.

По словам специалиста, ситуация на авторынке дошла до того, что салоны японских марок в РФ начинают пустовать из-за ограниченных поставок. В том числе санкции распространяются и на запчасти. Собеседник приводит пример из работы компании, когда клиенты пытались заказать детали для машин, но их не пропустила таможня. При этом б/у техника продолжает вывозиться.

– Разговоры о запрете ввоза подержанных машин из Японии – это вилами по воде писано. Это очень долго обсуждается, но японцы этого не сделают. Мне кажется, что им будет не выгодно потерять такого покупателя. Если бы авто ввозились в количестве две-три штуки… а так – целый Зеленый Угол тот же во Владивостоке забит машинами. Сколько стоит их на таможне, сколько морским транспортом заходит. Я думаю, что это будет не выгодно нашим соседям.

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