Во Владивостоке врачи спасли новорожденного ребенка с чрезвычайно редкой патологией

Ребенок провел 14 дней в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирурги Краевой детской клинической больницы №1 спасли новорожденного ребенка с редкой патологией. Мальчика доставили в отделение экстренной хирургии на седьмой день после рождения. Оказалось, у малыша редкое врожденное заболевание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

У ребенка обнаружили трахеопищеводный свищ (ТПС). Изначально этот диагноз не ставили, но, когда новорожденный стал мучиться от пенистых выделений изо рта, врачи роддома сразу же отправили младенца в ГБУЗ «КДКБ №1». Там подтвердили диагноз.

– Порок заключался в том, что между пищеводом и трахеей имелось соединение, которое не является нормой. Ребенок дышал прямо в пищевод, а пища попадала в легкие. Из-за этого очень быстро развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Во время операции врачи разделили пищевод и трахею, убрав сообщение между ними, – сообщили в пресс-службе больницы.

Ребенок провел 14 дней в реанимации, круглые сутки за ним наблюдали специалисты. В рекордно короткие сроки малыш восстановился и теперь полностью здоров. Редакции рассказали, что он находится с мамой дома, самостоятельно дышит и кушает из бутылочки.

Отметим, что ТПС чрезвычайно редкий порок развития. Его можно встретить у одного из 20 тысяч новорожденных. Медики проделали блестящую работу.

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Мама малыша уверена, спасти ребенка удалось лишь благодаря высокому профессионализму врачей (подробнее)

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