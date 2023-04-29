Директор благотворительного союза «Во имя добра» из Владивостока попала в рейтинг перспективных россиян Forbes

Проект «Это не PROSTO вещи» дарит вещам вторую жизнь. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

В рейтинг «30 до 30» в номинации «Социальные практики» журнала Forbes вошла жительница Владивостока Валерия Костина. В список она попала за организацию работы по сбору вещей, женщина возглавляет союз «Во имя добра», а два года назад создала проект «Это не PROSTO вещи». Валерия подробно рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» о своей деятельности, а также о том, каково это попасть в популярное издание.

Forbes – это про деньги

Как поделилась собеседница, до «Это не PROSTO вещи» союз занимался другими видами благотворительности. Самыми популярными из них стали фестивали «Открытый город» и дальневосточная общественная премия «Неравнодушный гражданин», которые работают до сих пор. Идеей создать еще один проект Валерия и ее коллеги вдохновились по опыту Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Один из популярных проектов союза – дальневосточная общественная премия «Неравнодушный гражданин». Фото: предоставлено Валерией Костиной.

– До нас во Владивостоке подобных проектов не было. Наша команда мечтала, что когда-нибудь они появятся или создадим их сами, но мы опасались этой задумки. Однако, когда в очередной раз нам позвонили и спросили, куда можно сдать вещи, мы решили собраться с силами и попробовать. И в сентябре 2021 года установили первые контейнеры для сбора вещей.

Руководитель союза «Во имя добра» Валерия Костина. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

Первые площадки для контейнеров команда нашла довольно быстро, волонтеров поддержала сеть кофеен «Kafema», а также некоторые офисные центры, администрация города. Но потом появились сложности, например, крупные ТЦ отказывали в установке емкостей для одежды, так как боялись, что в них закинут что-нибудь лишнее, либо просили плату за аренду.

– Вторая трудность – огромный объем вещей, которые нам принесли буквально в первые недели запуска проекта, нас ими просто завалили. Небольшой склад, который у нас был, мгновенно наполнился, мы не успевали сортировать и отправлять одежду нашим партнерам. Но спустя полтора года решили эту проблему и выстроили удобную систему.

В первые недели работы проекта команда столкнулась с некоторыми трудностями. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

Для Валерии стало большой неожиданностью, когда она узнала, что попала в рейтинг «30 до 30», но в тоже время она была рада этой новости.

– Я работаю в некоммерческой организации и совершенно не связывала свою деятельность с этим изданием. С ним у меня ассоциируются миллиардеры, крупные бизнесмены и огромные корпорации. Сейчас сформирован лонг-лист рейтинга, в котором находятся 100 кандидатов. До 15 мая будет идти голосование, по итогу которого эксперты с учетом мнения людей определят 30 человек, которые войдут в список лучших.

Помогаем людям и спасаем планету

Собеседница подробнее рассказала о том, что представляет из себя «Это не PROSTO вещи». По ее словам, это проект по сбору одежды и ее передаче от старого владельца к новому. Контейнеры находятся в трех городах Приморья – во Владивостоке, Артеме и Партизанске, всего по краю их 18. Участники команды вручную сортируют и перераспределяют полученные предметы по нескольким категориям.

– Примерно 80% идет людям из социально незащищенных групп или тем, кто не может купить качественную одежду. Часть вещей мы отправляем в два благотворительных магазина Prosto Charity, остальное – на ветошь или утилизацию. Над проектом работает команда из семь-восемь человек.

В команде работают семь-восемь человек. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

«Это не PROSTO вещи» не только помогает жителям, которые по каким-либо причинам не могут приобрести новую хорошую одежду, но и снижает экологическую нагрузку на нашу планету. Каждый месяц добровольцы собирают до 10-12 тонн текстиля и дают вторую жизнь, вместо того, чтобы отправить гнить на свалку.

– Каждый месяц около 1500 человек сдают нам одежду в контейнеры, в среднем это четыре-пять килограммов, вещевую помощь мы оказываем примерно 600-800 жителям. Я горжусь этими цифрами.

Команда помогает жителям, которые не могут купить новую хорошую одежду. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

Новые идеи

Валерия также поделилась дальнейшими планами проекта. В будущем команда хочет открыть новые магазины, а также установить дополнительные контейнеры, которые появятся на улице. Первые такие емкости могут появиться летом во Владивостоке. Но у союза есть еще одна интересная задумка.

У проекта есть два благотворительных магазина Prosto Charity. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

– Мы хотим создать центр обмена «Эко точка» – люди смогут принести мелкогабаритную технику, товары для дома и взять что-нибудь от другого человека. Это будет первый на Дальнем Востоке подобный проект, презентация и открытие которого состоится 27 мая. Нам очень интересно узнать, как на него отреагируют другие. А для будущих предпринимателей у меня есть напутствие, которое поможет добиться успеха – любите то, что вы делаете, заряжайте положительными эмоциями других и будьте профессионалами в своей деятельности.

В мае союз хочет запустить новый проект. Фото: предоставлено Валерией Костиной.

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