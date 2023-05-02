Саша (третья слева) занималась творчеством и подавала большие надежды. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Молодая, веселая и целеустремленная – именно такой Саша останется в сердцах родных и близких, жизнь которых разделилась на «до и после» из-за трагедии. Выпивший водитель устроил гонки прямо на центральной дороге Владивостока в понедельник, 1 мая. Алкоголь в сочетании со скоростью, да еще и отсутствие опыта, сыграли в этой истории роковую роль. 22-летний горе-гонщик вылетел на тротуар и на всем ходу сбил пешехода. Из-за глупости и безответственности, в праздничный выходной оборвалась жизнь Александры. «КП –Владивосток» удалось пообщаться со знакомыми девушки.

Море планов

До своего дня рождения Саша не дожила три месяца, в июле ей бы исполнилось 24. Девушка из маленького городка – Дальнереченска – отучилась во Владивостоке в школе для одаренных детей имени Дубинина, а после поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Профессионально занималась танцами и пением. В столицу Приморья Саша вернулась в начале этого года, работала педагогом по вокалу в музыкальном театре «Овация» во Дворце детского творчества и участвовала в постановке мюзиклов с детьми в краевой филармонии.

Александре (последняя справа) было 23 года. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

– Талантливая певица, молодой педагог, поставила с нашими ребятами вокальные партии двух мюзиклов «Алые паруса» и «Аленький цветочек». Старалась научить и научила петь в короткий срок очень многих ребят. Будем всегда помнить нашу Александру, – с горечью поделились «коллеги по цеху».

По словам близкой подруги Екатерины, на достигнутом девушка не собиралась останавливаться. В конце года хотела вернуться в Санкт-Петербург, где для творчества открыты широкие горизонты.

18-летие Саши. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Саша в семье единственный ребенок. Мама ее воспитывала одна. Вложила буквально всю себя в развитие любимой дочки, не жалела ни времени, ни денег. Это невосполнимая утрата не только для нее, но и для всех близких. В Дальнереченске Сашу многие знали. Весь город стоит на ушах, не можем поверить, что ее больше нет, – рассказала подруга.

Роковой день

Все произошло солнечным вечером на Первомай. Жители Владивостока постепенно возвращались из центра после праздника. Пьяный лихач (как уже подтвердили полицейские) несся на Audi Q7 – элитной иномарке. Он завернул с Луговой и ехал по Светланской, как вдруг не справился с управлением. Машина залетела тротуар и снесла пешехода. Шансов на спасения после такого удара просто не осталось.

Травмы получил и пассажир Audi – 35-летний мужчина. А вот сам водитель отделался парой царапин. Наказания ему вряд ли удастся избежать: заведено уже два административных материала, решается вопрос о возбуждении «уголовки». Лихач может лишиться свободы, в худшем для него случае – на 12 лет.

Полиция Владивостока после трагедии усилила рейды по выявлению пьяных водителей. Будоражащая новость заставила и жителей Владивостока задуматься о безопасности.

Организован сбор средств

Как рассказала Виктория Грибанова, генеральный директор продюсеркого центра Vivid Arts, где Саша училась больше десяти лет, помочь скорбящей матери с организацией похорон можно по реквизитам: 5570 0000 0919 9471 (СберБанк, Анна Акиньшина).

– Наша яркая певица, воспитанница центра. Нам будет очень ее не хватать, – с печалью заключила Валерия Сергеевна.

Девушка стала профессиональным педагогом. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» приносит искренние соболезнования родным и близким.

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