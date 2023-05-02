В полиции озвучили подробности смертельной аварии в центре Владивостока 1 мая

Машина превратилась в консервную банку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция Владивостока установила обстоятельства смертельного ДТП на улице Светланская. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, жуткая авария произошла вечером 1 мая. Сотрудники полиции установили, что за рулем авто марки Audi Q7 находился 22-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Машина ехала с Луговой в сторону Лазо, когда рулевой не справился с управлением транспорта, вылетел на тротуар и далее столкнулся с информационной стелой. В этот момент, к несчастью, по тротуару шел пешеход – 23-летняя девушка. Неуправляемый автомобиль сбил горожанку насмерть.

Помимо погибшей, травмы получил и 35-летний пассажир «Ауди». Прибывшие на место происшествия медики доставили мужчину в травматологическое отделение Владивостокской клинической больницы.

В полиции уточнили, что водитель, устроивший жуткую аварию в центре города, никогда не проходил обучение на право управления ТС. Автомобиль после ДТП забрали на штраф-стоянку. В отношении парня составлены административные материале: по факту управления автомобилем в состоянии опьянения и без прав, по факту езды без страхового полиса. Также решается вопрос о заведении уголовного дела – погиб человек.

Тем временем, в полиции еще раз напомнили, что обо всех водителях, которые ведут себя на дорогах неадекватно, стоит сообщать в отдел.

– Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и привлекут к ответственности правонарушителей. Своевременное информирование может спасти жизни!

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