Персонажи из анимационного мультсериала «Благословение небожителей».
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Известное аниме Макото Синкая гласит, что лепестки сакуры опадают со скоростью в пять сантиметров в секунду. Так ли это? Я, например, не уверена, но это звучит как меткая метафора быстротечности и краткости момента, который нужно успеть поймать, насладиться им. И период цветения хрупких бутонов вишни достоин любования, ведь нежно-розовые и белые лепестки как ничто иное передает мимолетность времени и нашей жизни. Философских истин можно отметить великое множество, но будет лучше, если каждый из вас, дорогие читатели, сам сделает свой собственный вывод.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Японская традиция любования распускающимися цветами, в частности сакуры, называется ханами. Приморскому краю, соседу Страны восходящего солнца, крайне близок подобный элемент культуры, поэтому корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» в первые выходные мая отправились в Находку на весенний фестиваль, чтобы увидеть праздник своими глазами.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Для сада «Эниси» это уже шестой фестиваль в «стенах» из живых деревьев и цветов, аккуратно выложенных извилистых тропинок, простора и моря. По укрепляющемуся обычаю гостей радовали разнообразной программой, которая началась с японской легенды о появлении сакуры.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Однажды внук богини Солнца Ниниги спустился на землю и встретил прекрасную девушку по имени Саку, что означает Цветущая. Ниниги предложил Саке, младшей дочери бога гор Охо-яма, выйти за него замуж. Однако бог хотел, чтобы принц выбрал в жены старшую дочь – Иву (Высокую Скалу) – и сказал, что их жизнь и жизнь всех их потомков будет прочной, вечной, подобно скалам.
Легенда о сакуре.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Только вот Ниниги выбрал Саку, тогда Охо-яма разгневался и заявил: «Ваши жизни, жизни детей, и их детей, и так до бесконечности, от императора до самого простого человека, будет недолговечной, как весеннее цветение». Наниги и Саку прожили короткую, но красивую жизнь, и когда Саку умерла, на ее могиле выросло прекрасное дерево, которое назвали сакурой.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Кстати, хотя сакура относится к виду вишни, она не плодоносит; деревья разводят исключительно в декоративных целях. Сегодня существует 16 видов сакуры и больше 400 разновидностей! Растения отличаются формой листьев и лепестков и, конечно, оттенками бутонов – от белого до нежно-розового, от персикового до красного и даже желтого. Последние встречаются, увы, не так часто.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Был на сцене и танец, напоминающий падение лепестков сакуры, который сопровождала музыка, придуманная около 400 лет назад, в период Эдо, когда Японией правил клан Токугава. Прозвучала и нежная мелодия от флейтистки из Владивостока. А четырехлетняя малышка Ева поразила публику короткой детской песенкой – про бабочку, порхающей над сакурой.
Танец, напоминающий падение лепестков сакуры.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Выступление флейтистки из Владивостока.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Но не нежностью единой – во время фестиваля свои навыки продемонстрировали тхэквондисты из Находки. Вообще, тхэквондо – это корейское боевое искусство, однако не стоит забывать, что и в обоих Кореях растет сакура, и там тоже ценят размеренность. К слову, многие элементы японской культуры взяты из Кореи и Китая.
Выступление тхэквондистов.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Ребята обучаются в Находке.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Порадовало и дефиле косплееров. Косплей – сокращение от английской фразы costume play, то есть костюмированная игра. Смысл заключается в том, чтобы человек перевоплотился в героя фильма, мультфильма, аниме, игры, комикса, другого и максимально точно передал характер, поведение и внешний вид персонажа.
Джинкс – персонаж из игры «Лига легенд».
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Эпизод сражения мастера-джедая Оби-Ван Кеноби и генерала армии сепаратистов Гривуса.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Персонаж по славянскому фольклору.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
После насыщенной программы и развлечений, гости сада отправились на мини-пикники и, конечно, устроили настоящие фотосессии в ветвях сакуры.
Чжун Ли и Тарталья – персонажи игры Genshin Impact.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Женский образ Таноса.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Кстати, мы же уже упоминали, что это не первый японский фестиваль? В конце сентября 2022-го здесь отмечали праздник любования Луной – Цукими. Посмотреть, как это было, можно в нашем фоторепортаже.
Традиционные игры с мячом.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Такие игры были популярны у знати.
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Фото: Алексей НЕКРАСОВ
Фото: Алексей НЕКРАСОВ