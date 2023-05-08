Персонажи из анимационного мультсериала «Благословение небожителей». Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Известное аниме Макото Синкая гласит, что лепестки сакуры опадают со скоростью в пять сантиметров в секунду. Так ли это? Я, например, не уверена, но это звучит как меткая метафора быстротечности и краткости момента, который нужно успеть поймать, насладиться им. И период цветения хрупких бутонов вишни достоин любования, ведь нежно-розовые и белые лепестки как ничто иное передает мимолетность времени и нашей жизни. Философских истин можно отметить великое множество, но будет лучше, если каждый из вас, дорогие читатели, сам сделает свой собственный вывод.

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Японская традиция любования распускающимися цветами, в частности сакуры, называется ханами. Приморскому краю, соседу Страны восходящего солнца, крайне близок подобный элемент культуры, поэтому корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» в первые выходные мая отправились в Находку на весенний фестиваль, чтобы увидеть праздник своими глазами.

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Для сада «Эниси» это уже шестой фестиваль в «стенах» из живых деревьев и цветов, аккуратно выложенных извилистых тропинок, простора и моря. По укрепляющемуся обычаю гостей радовали разнообразной программой, которая началась с японской легенды о появлении сакуры.

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Однажды внук богини Солнца Ниниги спустился на землю и встретил прекрасную девушку по имени Саку, что означает Цветущая. Ниниги предложил Саке, младшей дочери бога гор Охо-яма, выйти за него замуж. Однако бог хотел, чтобы принц выбрал в жены старшую дочь – Иву (Высокую Скалу) – и сказал, что их жизнь и жизнь всех их потомков будет прочной, вечной, подобно скалам.

Легенда о сакуре. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Только вот Ниниги выбрал Саку, тогда Охо-яма разгневался и заявил: «Ваши жизни, жизни детей, и их детей, и так до бесконечности, от императора до самого простого человека, будет недолговечной, как весеннее цветение». Наниги и Саку прожили короткую, но красивую жизнь, и когда Саку умерла, на ее могиле выросло прекрасное дерево, которое назвали сакурой.

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Кстати, хотя сакура относится к виду вишни, она не плодоносит; деревья разводят исключительно в декоративных целях. Сегодня существует 16 видов сакуры и больше 400 разновидностей! Растения отличаются формой листьев и лепестков и, конечно, оттенками бутонов – от белого до нежно-розового, от персикового до красного и даже желтого. Последние встречаются, увы, не так часто.

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Был на сцене и танец, напоминающий падение лепестков сакуры, который сопровождала музыка, придуманная около 400 лет назад, в период Эдо, когда Японией правил клан Токугава. Прозвучала и нежная мелодия от флейтистки из Владивостока. А четырехлетняя малышка Ева поразила публику короткой детской песенкой – про бабочку, порхающей над сакурой.

Танец, напоминающий падение лепестков сакуры. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Выступление флейтистки из Владивостока. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Но не нежностью единой – во время фестиваля свои навыки продемонстрировали тхэквондисты из Находки. Вообще, тхэквондо – это корейское боевое искусство, однако не стоит забывать, что и в обоих Кореях растет сакура, и там тоже ценят размеренность. К слову, многие элементы японской культуры взяты из Кореи и Китая.

Выступление тхэквондистов. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Ребята обучаются в Находке. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Порадовало и дефиле косплееров. Косплей – сокращение от английской фразы costume play, то есть костюмированная игра. Смысл заключается в том, чтобы человек перевоплотился в героя фильма, мультфильма, аниме, игры, комикса, другого и максимально точно передал характер, поведение и внешний вид персонажа.

Джинкс – персонаж из игры «Лига легенд». Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Эпизод сражения мастера-джедая Оби-Ван Кеноби и генерала армии сепаратистов Гривуса. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Персонаж по славянскому фольклору. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

После насыщенной программы и развлечений, гости сада отправились на мини-пикники и, конечно, устроили настоящие фотосессии в ветвях сакуры.

Чжун Ли и Тарталья – персонажи игры Genshin Impact. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Женский образ Таноса. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Кстати, мы же уже упоминали, что это не первый японский фестиваль? В конце сентября 2022-го здесь отмечали праздник любования Луной – Цукими. Посмотреть, как это было, можно в нашем фоторепортаже.

Традиционные игры с мячом. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Такие игры были популярны у знати. Фото: Алексей НЕКРАСОВ

Фото: Алексей НЕКРАСОВ