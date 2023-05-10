На ремонт потратят 4,6 миллиарда рублей. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Владивостока Тарас Фищук в эфире муниципального подкаста «Морское утро» прокомментировал состояние теплосетей и озвучил адреса их ремонта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В дальневосточной столице около 700 километров инженерных коммуникаций, консолидированный бюджет на ремонт в этому году превысил 4,6 миллиарда рублей. В сумму включены деньги от инвестиционных программ и средства снабжающих подрядчиков. Часть оплатят из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Тарас Фищук заявил, что некоторым конструкциям более 40 лет, они не ремонтировались с момента их монтажа.

– Сети «устали», – заключил глава Владивостока Константин Шестаков.

Всего в этом году будет отремонтировано более 24 километров теплосетей. Немного в рамках общего километража, однако, с учетом того, что коммуникации никак не обновляли десятки лет, цифра внушительная. По рекомендациям Минстроя РФ, ремонтировать нужно в год до пяти процентов общей протяженности сетей – это позволяет не нарушить комфортный ритм жизни города.

Однако без эксцессов и порывов не обойтись. Как заявил мэр, ежедневно при ремонте случаются 2-3 аварии, как правило, незначительные:

– Здесь был вопрос не в готовности, сколько в оперативной работе. В этом плане мы справились.

Очевидно, что в план ремонта первостепенно войдут адреса, где чаще всего фиксируют порывы. Это Первомайский и Первореченский районы: улицы Хабаровская, Садовая, 40 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Строительная, Гризодубовой, Борисенко, Новожилова, Талалихина, Сафонова, Никифорова и другие. Напомним, «Комсомольская правда» регулярно публикует адреса отключений. Вице-мэр призвал «потерпеть», ведь в любом случае столь масштабная модернизация приведет к вынужденным неудобствам.

Кстати, об адресах отключений на 10 мая – в отдельном материале.

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