С 15 мая во Владивостоке стартуют гидравлические испытания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ряд домов во Владивостоке отключат от холодного водоснабжения в среду, 10 мая. Об этом сообщили в «Примводоканале». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, с 9 до 19 часов воды из-за плановых ремонтных работ не будет в домах по улицам:

Воропаева 24, 28; Стрелковая 11, 22, 22а; Фадеева 12, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в,18б, 31, 35, 30б стр2, 30б стр3, 30а, 30б, 32, 37, 37/1, 32а, 32б, 32в, 42, 42а, 42б, 43, 45, 45а, 45/1.

С 9 до 17 часов по причине аварийного ремонта вода будет отсутствовать в домах по адресам:

Гамарника 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 3, 3а; Проспект 100-летия Владивостока 103, 103а, 68, 68а ,54а, 54, 66, 64, 62, 60, 60а, 70, 72, 72а, 74; Русская 5, 5а, 5б, 9, 9б, 11, 17г, 19, 19в, 21а, 16, 16б, 16 стр.9, 40, 40в, 44, 46, 46б, 46в, 48, 52.

Напоминаем, что во Владивостоке стартуют гидравлические испытания. Первый этап начнется уже на следующей неделе, 15 мая. Посмотреть, где отключат горячую воду, можно по ссылке.

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