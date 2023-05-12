Медведь балдеет: госинспектор рассказала о происхождении забавного ролика с купанием хищника на Камчатке

Хищник искупался в реке Долины гейзеров. Фото: принтскрин видео.

Удивительное видео начало распространяться в социальных сетях: медведь, лежа на спине купается в реке, словно человек, только вернувшийся домой после тяжелого рабочего дня. «Медвежье блаженство» – пишут люди. Автор ролика – государственный инспектор службы охраны в Кроноцком заповеднике Лиана Варавская, с которой пообщался корреспондент «Комсомольской правды – Дальний Восток». Собеседница рассказала, как ей удалось снять эти кадры. Подробности – в материале.

По словам Лианы, медведя она увидела практически с кордона заповедника. Хищник купался в реке Гейзерная, которая находится в Долине гейзеров, от Петропавловска-Камчатского ее разделяет 180 километров. Инспектор сбегала за дроном и успела снять видео, хотя и отметила: косолапый, в общем-то, и не торопился покидать свою «ванну».

– Медведя я не испугалась, так как встречаю их каждый день. Весенняя Долина гейзеров славится их большой концентрацией в это время года. Эти хищники, живущие рядом с людьми в заповеднике, не нападают, если не нарушать их личное пространство, ведут себя совершенно спокойно и не агрессивно. Они привыкли относиться к нам, как к части окружающего мира, и мы мирно с ними сосуществуем. Пожалуй, самый большой вред от них, когда они грызут деревянные настилы тропы.

Как отметила Лиана, медведи часто купаются в реке и озерах Долины гейзеров, и на это есть несколько причин: желание избавиться от насекомых и отмыть со своей шкуры глину, в которой вязнут хищники, пасущиеся на траве вокруг грязевых котлов.

– Постоянно наблюдая за медведями, могу сказать, что ничто человеческое им не чуждо. Они, как и мы с вами, получают от купания массу положительных эмоций! Разве этого не написано на их медвежьей морде?

Что делать, если встретил медведя в лесу?

Собеседница также дала несколько советов, как вести себя вдали от городских джунглей, чтобы не убегать из-за неожиданного рандеву с хищником, и как себя вести, если он вас заметил. С собой обязательно надо брать фальшфейер и держать его под рукой, так как это лучшее средство, чтобы отпугнуть косолапого.

– Если вы не фотограф-анималист, и встреча с хищником не входит в ваши планы – шумите. Дикому медведю не нужны проблемы, и он непременно постарается уйти с вашей дороги. Особенно это касается медведицы с медвежатами.

Но если встреча с медведем оказалась неизбежна, ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной и не убегайте, в противном случае хищник инстинктивно примет вас за жертву и начнет преследовать.

– Не смотрите в глаза медведю, старайтесь отвести или опустить взгляд, чтобы не провоцировать животное. Прямой взгляд для медведя – это вызов. Постарайтесь визуально увеличиться в размерах, подняв руки, куртку или рюкзак над головой. Медленно отходите назад, не поворачиваясь спиной.

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