Советские моряки преодолели больше 7000 миль.

Перед Великой Отечественной войной по Северному морскому пути на Тихоокеанский флот было переброшено несколько боевых кораблей и подводных лодок. Это были сложнейшие по организации и опасности походы, к счастью, все закончившиеся без потерь.

В 1942 году возникла необходимость усилить молодой Северный флот. Сложность была в том, что в Полярный из Владивостока предстояло отправить корабли, совершенно неприспособленные для плавания во льдах. Эсминцы, предназначенные для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями противника, а также для охраны и обороны соединений кораблей или конвоев судов при переходе морем, необходимо было модернизировать для перехода.

Карта перехода. Фото: Со страницы odynokiy.livejournal.com.

Экспедиция особого назначения

В июне 1942 Народный комиссариат ВМФ адмирал Николай Кузнецов принял решение перебросить несколько кораблей для усиления Северного флота. Первоначально их было четыре – лидер эсминцев «Баку», эсминцы «Разумный», «Разъяренный» и «Ревностный». Они должны были составить ядро экспедиции особого назначения под шифром «ЭОН-18».

Это были новейшие корабли, заложенные на верфях Николаева и Комсомольска-на-Амуре в 1938 – 1941 годах и достроенные во Владивостоке на «Дальзаводе». Они были вооружены пушками, пулеметами и торпедными аппаратами, но с одним существенным недостатком – слабой броней. Но это было сделано в угоду скорости – на полном ходу эсминцы достигали почти 40 узлов.

Переброску кораблей планировалось провести по Северному морскому пути, а для этого необходимо было подготовить их для перехода во льдах и сделать это до конца навигации. Поэтому времени было в обрез. В целях соблюдения режима секретности корабли готовились к дальнему плаванию под легендой официального перебазирования эсминцев на Камчатку.

«Шуба» для кораблей

Инженеры «Дальзавода» тщательно изучили опыт предыдущих экспедиций: в 1936 году из Кронштадта во Владивосток в составе экспедиции «ЭОН-3» перешли эсминцы «Сталин» и «Войков», а в 1940 подлодка Щ-423.

Все работы проводились под руководством флагманского корабельного инженера ТОФ капитана 2-ранга Андрея Дубравина, участвовавшего в «ЭОН-3». Эсминцы завели в сухие доки завода и одели в «ледовые шубы» состоящие из деревянных брусьев 100х100 обшитых пятимиллиметровыми стальными листами. Такая «шуба» защищала корпуса эсминцев на 3 метра ниже ватерлинии и на 1 метр выше ее.

Все корабельные приборы установили на амортизаторы для предотвращения выхода из строя при вибрации корпуса во время ледового плавания, внутренние помещения утеплили.

Личный состав кораблей трудился вместе со специалистами «Дальзавода» сначала в доке, а затем на плаву у технологической стенки завода.

Эсминец «Разумный» в ледовой шубе. Фото: Со страницы odynokiy.livejournal.com.

С якоря сниматься!

Начальником проводки судов был назначен знаменитый полярник, Герой Советского Союза Михаил Белоусов, капитан дальнего плавания, который в 1940-1946 годах руководил Арктическим флотом СССР. Ледовую разведку поручили вести полярному летчику Ивану Черевичному, именно он в августе 1941 года совершил уникальный перелет из Москвы в Америку через Аляску с группой специалистов для заключения договора по ленд-лизу. В дальнейшем участвовал в боевых действиях на севере, занимался проводкой во льдах судов, спасением полярников с уничтоженных фашистами станций и потопленных кораблей.

Утром 15 июля 1942 года на корабли поднялся командующий ТОФ вице-адмирал Иван Юмашев пожелал счастливого плавания и боевых успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 11:00 эсминцы, выбрав якоря, кильватерной колонной вышли из бухты Золотой Рог. Им предстоял переход в Петропавловск-Камчатский, а затем на Чукотку, в бухту Провидения, где эсминцы должны встретиться с транспортами и ледоколами, проследовать через Берингов пролив на Северный флот.

Проклятый туман

После пополнения запасов в поселке Де-Кастри на побережье Хабаровского края, эсминцы продолжили движение. Сутки спустя, близ Амурского лимана, эсминец «Ревностный» в густом тумане вышел из колонны и столкнулся с пароходом «Терней», следовавшим навстречу. Из-за тонкой брони нос эсминца оказался смят и свернут вправо на 10 метров. Это требовало длительного ремонта. Корабли несколько дней простояли на якоре, пока не пришел приказ наркома ВМФ Николая Кузнецова – «Ревностный» оставить на Тихоокеанском флоте, а остальным двигаться дальше.

Встреча с японцами

Пройдя Охотское море, отряд достиг Первого Курильского пролива. На рассвете 22 июля 1942 года сигнальщики на эсминцах заметили слева по курсу дым. Это была японская эскадра, идущая параллельным курсом. На всех кораблях сыграли боевую тревогу. Противники направили друг на друга орудия. Японцы отстали только тогда, когда отряд эсминцев подошел к Авачинской бухте.

Хоть СССР и Япония не находились в состоянии войны, отношения были сложными. После нападения Германии на Советский Союз правительство Японии сделало официальное заявление о том, что оно в соответствии с японо-советским договором будет придерживаться нейтралитета, но на деле было не так. Одновременно с этим японское правительство сообщило Германии о своем намерении помогать в войне против СССР. С первых дней Япония снабжала немцев разведданными, используя военный и дипломатический корпус.

Уже днем военно-морской атташе Германии «отстукивал» из Токио в Берлин депешу о перемещении советских эсминцев на Камчатку. Он указал и ранее замеченные японцами 20 советских транспортов, предположительно следовавших на Чукотку. Это не только не удивило, но и подстегнуло немцев к действиям.

Лидер «Баку» (снято с «Разумного»). Фото: Со страницы odynokiy.livejournal.com.

Операция Wonderland

Немецкое военно-морское командование давно интересовалось Северным морским путем. Информация о концентрации кораблей и судов на Камчатке и Чукотке, и их возможном переходе на Русский Север, сподвигла к разработке операции Wonderland (Страна чудес). Ее суть заключалась в нарушении советских морских коммуникаций в Карском море силами крупных надводных кораблей.

Выглядело это так. После предварительной разведки, в Карское море направили тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Шеер». Его задача – действуя между Новой Землей и проливом Велькицкого, нападать на конвои и разрушать сооружения полярных портов. Действия крейсера должны были парализовать движение по СМП до конца навигации.

У крейсера «Адмирал Шеер» главный калибр составляли шесть 283-миллиметровых орудий, размещенных в двух башнях – на носу и корме. Вспомогательный калибр представлял восемь стволов по 150 миллиметров, и шесть 105-миллимитровых зенитных орудий. Этот монстр только одним своим видом внушал ужас и не оставлял ни единого шанса в бою.

В начале августа крейсер вышел в море. По расчетам немецких морских генштабистов, караван «ЭОН-18» должен был подойти к проливу Велькицкого 22 августа. Задачи «Адмирала Шеера» – встретить и уничтожить противника. Однако расчеты оказались неверные, советский караван достиг этой точки только через месяц – 22 сентября 1942 года, помешала ледовая обстановка, о которой немецкий ВМФ понятия не имело.

Немцы слабо представляли трудности прохождения Северного морского пути и верили в существование судоходного маршрута вдоль побережья Новой Земли.

Арктика. Ледовый плен

Заправившись топливом на Камчатке, эсминцы двинулись на Чукотку в бухту Провидения, где соединились с остальным караваном – три ледокола, транспорты и танкер.

15 августа начальник проводки судов Михаил Белоусов отдал приказ двигаться дальше. Пройдя Берингов пролив относительно спокойно в Чукотском море караван встретился с первыми льдами, а вблизи острова Врангель тяжелый, многокилометровый лед окончательно преградил путь. Все суда (а их было больше 20) оказались в ледовом плену.

Обессиленные ледоколы налезали на лед, но раздавить, расколоть его не могли. Караван растянулся. Чтобы спасти корабли от давления льдов, команды автогеном и паром резали лед у бортов. Иногда в день продвигались на 30-40 метров.

Довольно длительное время колонна не могла выбраться из ледового плена. Наконец ветер изменил направление. Стали образовываться разводья. Летчик Иван Черевичный не покидал кабину своего гидросамолета, делая разведывательные вылеты и указывая судам проходы во льдах.

Лидер «Баку», транспорт конвоя и ледокол «Анастас Микоян» в тяжелых льдах Чукотского моря. Фото: Wiki.lesta.ru.

Русские идут

21 августа 1942 года в ожидании каравана командир крейсера «Адмирал Шеер» Вильгельм Меендсен-Болькен отправил на разведку свой гидросамолет. Через некоторое время радисты крейсера приняли радиограмму. Прочитав ее командующий не поверил своим глазам. Пилоты разведывательного «Арадо» передавали, что всего в 60 милях от крейсера (буквально в трех часах хода) обнаружен караван из 10 судов и двух ледоколов! Это была очень жирная добыча.

«Адмирал Шеер» занял удобную позицию на выходе из пролива Велькицкого, предвкушая, как удивятся эти глупые русские, когда увидят один из мощнейших крейсеров немецкого флота. Но каравана все не было. Заподозрив неладное, крейсер бросился, как ему казалось, навстречу каравану, но не тут-то было.

У Арктики свои законы. Ветер постоянно менялся, быстро двигаться крейсеру мешал плотный лед и густой туман. Разведывательный гидросамолет «Арадо» разбился, неудачно приземлившись в ледяную шугу. «Адмирал Шеер» утратил способность вести авиаразведку. Караван был потерян и Меендсен-Болькен дал приказ встать на обратный курс.

Гроза морей «Адмирал Шеер». Фото: topwar.ru.

А на самом деле

В действительности же караван ЭОН-18 все еще находился в ледовом плену в Чукотском море, очень далеко от пролива Велькицкого. То, что увидели немецкие пилоты и ошибочно приняли за «ЭОН-18» – другая колонна, так называемый третий арктический караван (3-й АК), который двигался он из Архангельска во Владивосток, то есть с Востока на Запад. Он вышел раньше, чем «Адмирал Шеер» появился в Карском море. Не зная, что где-то рядом притаился немецкий пират, абсолютно уверенный в своей безопасности, караван не соблюдал скрытности и радиомолчания. На вражеском крейсере слышали переговоры советских моряков, но ничего сделать не могли. Командир Вильгельм Меендсен-Болькен жаждал крови.

«Это фашист, орудия к бою»!

25 августа 1942 года ледокольный пароход «Александр Сибиряков» шел из Диксона к островам Северная Земля. Нужно было заменить персонал полярных станций и отстроить новую на мысе Молотова. На борту кроме экипажа были полярники и рабочие, почти 400 тонн груза, коровы, собаки.

– Вижу корабль с левого борта, идет к нам! – доложил сигнальщик капитану «Сибирякова» Анатолию Качараве.

Это был «Адмирал Шеер». Чтобы обмануть советских моряков, на крейсере подняли американский флаг, просемафорив русским. Вместо названия «Тускалуза» советские моряки прочитали «Сисияма». Чудеса, откуда здесь японский корабль?

С неизвестного судна вновь просемафорили: «Кто вы? Подойдите ближе, где караван транспортов и ледоколов?»

Капитан Анатолий Качарава заподозрил неладное. Он приказал радисту дать в эфир радиограмму с предупреждением о неизвестном корабле, и полным ходом направил судно к острову Белуха, чтобы по возможности спасти людей.

«Адмирал Шеер» перехватил радиограмму. Играть в кошки-мышки было уже бесполезно, на крейсере взвился боевой флаг нацистской Германии.

– Это фашист, орудия к бою! – скомандовал.

Но что мог сделать маленький пароходик против океанского монстра своими 76-миллиметровыми пушками? Да и слишком большое для них было расстояние между «Сибиряковым» и немецким крейсером.

Первый снаряд «Адмирала Шеера» повредил радиостанцию. Перейдя на аварийный передатчик, радист успел дать в эфир – «Нас обстреливают» и «Горим, прощайте»

Артиллеристы «Сибирякова» открыли ответный огонь. Поставленная дымовая завеса по приказу капитана Качаравы, на некоторое время спасла судно.

Вторым попаданием снаряд крейсера накрыл корму с пушками и прислугой, от третьего – загорелась носовая палуба, четвертый попал в машинное отделение. «Сибиряков» был обездвижен. Только после приказа политрука Зелика Элимелаха (сам капитан был тяжело ранен) люди стали покидать горящее судно.

22 человека, севших в шлюпку, захватили немцы, в плену выжили 13. Часть осталась на «Сибирякове» и погибла вместе с ним.

Анатолий Качарава и его экипаж совершили настоящий подвиг, приняв неравный бой и сообщив в эфир бесценные сведения о присутствии в этом районе немецкого крейсера.

Тяжелый крейсер «АдмирГибель «Сибирякова» фото с крейсера «Адмирал Шеер». Фото: shkolazhizni.ru.

Отступление. Один на скале

Из всего экипажа «Сибирякова» не попал в плен и выжил только один человек – кочегар Павел Вавилов. Он не смог сесть в шлюпку со всеми – нос парохода, где Павел был по боевому расписанию, оказался объят пламенем, пройти было невозможно. В последний момент, когда судно почти погрузилось, он бросился в ледяную воду. Немцы его не заметили. Рядом оказалась пустая шлюпка с небольшим запасом еды и теплой одежды.

Ближайшая земля неподалеку – остров Белуха. Ну, не совсем остров, а скала с заброшенным маяком, насквозь продуваемая всеми ветрами. Петр Вавилов сумел до него догрести и провел там в одиночестве 34 дня, пока его не заметили с проходящего парохода, а 3 сентября 1942 года гидросамолет под командованием Ивана Черевичного забрал его с острова. Железные у нас люди!

Уничтожить все! Атака на Диксон

Постоянного судоходного маршрута вдоль побережья Новой Земли как такового не было. Элемент внезапности был утерян. О том, что в Карском море орудует немецкий крейсер, уже были предупреждены все суда. Понимал это и командир «Адмирала Шеера» Вильгельм Меендсен-Болькен.

Первый этап операции «Страна чудес» полностью провалился. Но у крейсера была еще одна задача – напасть на какой-нибудь порт. И выбор пал на Диксон. Немцы уже поняли, что из этого пункта осуществляется руководство движением судов в Карском море. Его разгром из орудий главного калибра будет очень тяжелым ударом для русских. А всех, кто останется в живых, включая женщин и детей, высадившийся десант уничтожит. Но немцы даже представить себе не могли чем это обернется для них самих.

Порт Диксон был основан в 1915 году. Именно здесь установили первую в Арктике российскую радиостанцию. Во время Великой Отечественной войны этот порт приобрел важное стратегическое значение, стал опорным пунктом Северного морского пути, через который проходили все ленд-лизовские грузы.

О том, что «Адмирал Шеер» может атаковать Диксон было понятно советским полярникам и морякам. Женщин и детей эвакуировали далеко в тундру на чукотское стойбище. А противостоять немецкому крейсеру собирались силами ополчения из мужчин порта, сторожевого корабля «СКР-19» переделанного из парохода «Дежнев» с четырьмя 76-миллиметровымии пушками, пароходом «Революционер» с одной 76-миллиметровой пушкой и артиллерийской батареи…из двух 152 полевых гаубиц под командованием старшего лейтенанта Николая Корнякова замаскированных на берегу.

Буквально накануне эту батарею уже начали демонтировать за ненадобностью и только вмешательство исследователя Арктики Ивана Папанина остановило этот пагубный процесс.

В час ночи на одном из наблюдательных постов часовые заметили крадущийся силуэт крейсера и открытым текстом дали в эфир соответствующее сообщение. Теперь ему на внезапность нападения рассчитывать не приходилось.

Войдя на внутренний рейд «Адмирал Шеер» сразу открыл огонь по пытавшемуся поставить дымовую завесу СКРу и «Революционеру», которые открыли ответный огонь. Получив повреждения, они загорелись и вышли из боя.

Казалось, путь к причалам порта свободен и на крейсере уже собирались высаживать десант. Но в этот критический момент открыла огонь батарея Корнякова. Ее снаряды едва не доставали крейсер. Было понятно, что если он пойдет дальше по внутреннему рейду, то наши артиллеристы нанесут ему существенный урон. Командир «Адмирала Шеера» не ожидал такой наглости от русских. Обнаружить батарею на крейсере так и не смогли из-за складок местности, поэтому Вильгельм Меендсен-Болькен отдал приказ отходить и открыть огонь из всех орудий по Диксону.

Было разрушено несколько жилых домов, сбиты мачты радиоцентра, горели хранилища дизельного топлива и угля.

Поставив дымовую завесу, «Адмирал Шеер» трусливо ретировался. Можно только представить себе в какой бессильной злобе пребывали командир крейсера и его офицеры.

Тут впору вспомнить слова из сказки Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» – «от него кровопролития ждали, а он чижика съел».

Какого-либо существенного урона немецкий крейсер поселку и кораблям не нанес. В полную силу порт Диксон заработал через двое суток, а поврежденные пароходы отремонтировали за шесть. Но человеческие потери все же были – среди защитников Диксона убили семерых и ранили 21.

Буквально через несколько часов из Норильска на гидросамолете прибыл опытный хирург Владимир Родионов с ассистентами для оказания помощи раненым.

29 августа «Адмирал Шеер» бросил якорь на своей стоянке в норвежском Шемен-фьорде. Командир сел за составление позорного доклада о провале операции Wonderland.

По чистой воде

Суда каравана ЭОН-18 только 11 сентября уже по чистой воде подошли к бухте Амбарчик. Там пополнили запасы и двинулись в Тикси, куда прибыли через восемь дней, а затем, 24 сентября 1942 года без приключений добрались до Диксона. Транспорты и ледоколы каравана закончили здесь свой путь, а эсминцы пошли к месту базирования в бухту Ваенга.

Заполярье, 14 октября 1942 года. Утро. Лидер эсминцев «Баку», эскадренные миноносцы «Разумный» и «Разъяренный» на подходе к бухте Ваенга. Впереди по курсу – эсминец «Гремящий» под флагом командующего Северным флотом вице-адмирала Арсения Головко. Он поднимает сигнал «Поздравляю с благополучным окончанием похода»!

Так закончился уникальная трехмесячная экспеддиция трех кораблей Тихоокеанского флота на Русский Север.

Было пройдено 7360 миль (около 12000 километров). Ни один из эсминцев не получил во время похода каких-либо серьезных повреждений. Тяжелейший переход кораблей с Востока на Запад был закончен. Но для эсминцев работа только начиналась.

У русских появились новые корабли!

29 октября 1942 года, Карельский фронт. На вражеские батареи, расположенные на побережье и так досаждавшие нашим войскам, обрушился удар невиданной мощи. Были полностью уничтожены две дальнобойные батареи и несколько дотов. Ответить они не успели. На горизонте появились и сразу исчезли два хищных силуэта эсминцев. Это были «Баку» и «Разумный». Выполнив задание и возвращаясь на базу, радисты перехватили радиограмму немецкого морского штаба: «У русских появились новые корабли, обладающие сильной артиллерией. При встрече необходима осторожность». Так закончился первый боевой поход наших эскадренных миноносцев.

Бригада эсминцев, которая была создана на Северном флоте с прибытием лидера «Баку» и эсминцев «Разумный» и «Разъяренный» действовала до конца войны. Она участвовала в 17 операциях Карельского фронта и Северного флота, провели 14 ленд-лизовских конвоев от Тикси до Диксона, Мурманска и Архангельска.

Лидер эсминцев «Баку» на Северном флоте. Фото:dzen.ru/Морская коллекция.

Камера, мотор!

В 1947 году киностудией «Мосфильм» был снят художественный фильм «Повесть о «Неистовом» об экипаже советского эсминца в последние месяцы войны. В главной роли был лидер «Баку». Это первая послевоенная кинолента о подвигах военных моряков.

По сюжету, суровый командир «Неистового» капитан 2-го ранга Никитин, роль которого исполняет Борис Бабочкин (легендарный Василий Чапаев) получает задание провести свой через зону действия немецких подводных лодок в Баренцевом море танкер с горючим, которое ждут военные летчики. По пути экипаж эсминца вступает в бой с немецкой подлодкой.

В этом фильме впервые была показана база Северного флота – Полярный и Екатерининская гавань, и довольно неплохо для того времени смотрелись спецэффекты – бой эсминца с подлодкой, снятый в бассейнах «Мосфильма».

Примечательно, что одну из ролей в этом фильме – старшину Пашкова, сыграл Александр Гречатый, бывший подводник, отслуживший срочную службу на Тихоокеанском флоте в начале 30-х годов на одной из первых подлодок типа «Щ» собранных на «Дальзаводе».

Актер Александр Гречатый (справа), кадр из фильма «Повесть о «Неистовом» Мосфильм 1947.

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