Ломали решетки: в Приморье пожар в здании мог обернуться трагедией, если бы не полицейские

ЧП произошло на Интернациональной, 67. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье сотрудники ДПС помогли жителю Артема выбраться из задымленного дома. Когда старший лейтенант полиции Константин Голубь и лейтенант полиции Роман Хисматуллин патрулировали улицы города, им сообщили, что мужчина попал в беду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалистам рассказали, что из окон административного здания на Интернациональной, 67, валят клубы черного дыма. Когда сотрудники ДПС прибыли к нужному месту, они услышали крик о помощи, а позже заметили, что мужчина пытается выбраться на улицу, но тщетно.

Полицейские ограничили подъезд к помещению, вызвали специалистов экстренных служб и, не дожидаясь их, поспешили спасать приморца. Чтобы высвободить мужчину, им пришлось ломать металлическую решетку на окне, после чего они оказали ему первую помощь и передали медикам.

Не первый раз инспекторам ДПС приходится спасать людей из горящего здания. В феврале этого года капитан полиции Александр Леоновец и младший лейтенант полиции Максим Марусенко эвакуировали жильцов полыхающего дома в Уссурийске, за что в мае они получили награды.

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