За ней могли следить: во Владивостоке таинственным образом исчезла студентка ДВФУ

Светлана Куулар. Фото: личная страница девушки в социальной сети.

В социальных сетях, посвященных жизни студентов Дальневосточного федерального университета, появились тревожные публикации. Уже несколько дней на связь не выходит 19-летняя Светлана Куулар. Последний раз с ней пытались созвониться родители перед выходными, с тех пор о девушке ничего не слышно, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Светлана приехала во Владивосток из Республики Тыва (Сибирский федеральный округ) и поступила в ДВФУ, где сейчас учится на первом курсе по программе «Технологии химических и нефтеперерабатывающих производств».

Примерно в 20 часов в пятницу, 12 мая, до Светланы попытались дозвониться родители, но ничего не вышло. Вскоре все звонки стали переводить на автоответчик. Девушку никто не видел с тех пор. Она не выходит на связь третьи сутки.

– Отец сказал, что, по ее словам, за ней кто-то следит. В комнате у нее тоже ничего не нашли, соседка ничего не знает, – написала одногруппница Светланы в публикации.

Одногруппники и друзья девушки обратились в полицию, рассказали о происшествии в поисковый отряд «ЛизаАлерт», а также оповестили департамент комплексной безопасности (ДКБ) и студенческие объединения.

Пропавшая девушка была одета в черное худи (толстовка, кофта с капюшоном), черные штаны и серые кроссовки. Если вы видели Светлану Куулар, автор поста просит сообщить об этом по телефону +79089868882.

«КП – Владивосток» обратилась за комментариями в УМВД РФ по Приморскому краю и в ДВФУ, однако на момент публикации ответов не последовало.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 12:15

В открытых источниках пишут, что 12 мая на набережной ДВФУ нашли мокрый чемодан с вещами Светланы, однако официального подтверждения этой информации нет.

Также есть мнение, что девушка может скрываться у другого студента в городе. К слову, по мнению некоторых людей, так или иначе знакомых со Светланой, у нее могут быть психологические проблемы, какого характера, не раскрывается.

Кроме того, вероятно, Светлана ждала, когда ее отчислят из университета, а в последние два месяца не ходила на пары. Ее охарактеризовали как человека, который учится либо на 5, либо на 2.

Подчеркнем, что это – неподтвержденная информация.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:35

Ситуацию прокомментировали в ДВФУ. По словам представителей вуза, они подключились к поискам Светланы, а также утверждают, что в чемодане не было вещей девушки. Кроме того, стало известно, что студентка покинула территорию кампуса в 15 часов – она вышла из главного корпуса и отправилась к автобусной остановке.

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