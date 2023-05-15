Вышла из корпуса и пошла на остановку, больше не видели: последние новости о пропавшей в ДВФУ студентке

Светлана покинула территорию кампуса в обеденное время в пятницу.

Во Владивостоке продолжаются поиски 19-летней Светланы Куулар – первокурсницы Политехнического института из Тывы, которая перестала выходить на связь после обеда в пятницу, 12 мая. Самое странное в этой истории, что девушка была уверена – за ней следят. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с руководством Дальневосточного федерального университета и выяснила, когда студентка была последний раз на территории вуза.

Друзья и знакомые Светлана обратились в службу безопасности ДВФУ на следующий после исчезновения день, 13 мая. Сотрудники университета связались с полицейскими и вместе осмотрели комнаты учащихся и опросили студентов. Также они осмотрели лесопарковую зону кампуса и прилегающую территорию.

– С помощью камер наблюдения был осуществлен анализ перемещений Светланы по территории кампуса университета. 12 мая в 15:00 девушка покинула корпус «А» через главный вход и направилась в сторону автобусной остановки. После этого на территории кампуса ДВФУ Светлана больше не появлялась, – рассказали «КП» в вузе.

После этого представители университета написали заявление в полицию на розыск человека. Кроме этого, к поискам подключились сотрудники и студенты, а также курсанты поисково-спасательной академии МЧС. Они продолжают прочесывать кампус и ближайшие пространства на Русском острове.

– Просим всех, кто располагает информацией о потенциальном местонахождении Светланы, сообщить об этом в ДВФУ по телефону 8 800 550-38-38 или в службу обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112.

Также отметим, что сотрудники безопасности вуза обыскали набережную, где был найден мокрый чемодан. В университете уверяют – внутри вещей девушки не было.

Напомним, что в последний раз со Светланой пытались связаться родители – ее родной регион – республика Тыва, они позвонили около 20 часов в пятницу. С тех пор звонки, поступающие на телефон девушки, переводятся на автоответчик. Как рассказали в публикациях с ориентировками, Светлана считала, что за ней следят.

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