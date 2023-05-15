«Тебя никто не защитит»: омич вместе с сестрой-чиновницей избил жену и забрал собственного сына c детской площадки во Владивостоке

Ребенка силой забрали с детской площадки. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он – сын успешных предпринимателей, она – филолог, защитила магистерскую диссертацию. История – как в книжке. Все могло бы закончиться вполне себе романтично, счастливой семьей, однако судьба решила иначе. Пара из Омска, о которой идет речь, в итоге оказалась во Владивостоке, и отнюдь не для отпуска. Как уверяет родственница пострадавшей, муж девушки вылетел в портовый город, чтобы выкрасть собственного сына и скрыться. По словам Ламары Г., 11 мая сестра мужа (к слову, небезызвестная в другом российском регионе чиновница) увела ребенка, пока сам отец держал и бил мать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Что к этому привело? Пара расписалась и сыграла свадебку в Омске. После этого микроклимат в отношениях накалился. Бытовые неурядицы, недопонимание начались еще до рождения сына. Армине С. и Ваган П. жили в доме большой семьи последнего: при чем, вместе со взрослыми братом и сестрой мужа. Как рассказала Ламара Г., сводная тетя пострадавшей девушки, родные мужа Армине ее недолюбливали, а может, и вовсе ненавидели.

Муж, рассказала родственница, работать не любит, обеспечивали молодоженов его родители – а за это полностью руководили семейством. Мол, якобы даже запрещали посещать женскую консультацию и кормить грудью, когда матери вздумается. Однажды затяжные ссоры с возгласами «ты нищенка, безграмотная дура» дошли до пика. Как уверяет родственница, даже свекор попытался поднять руку на невестку, а в какой-то момент и вовсе начал душить. Обошлось, но в итоге жене сына ясно дали понять, что она не нужна. Свекровь, по словам собеседницы «КП», заявила, что Армине должна отказаться от ребенка. Молодая мама выбрала побег: с ребенком за пазухой и на выход. Даже вещи не успела собрать.

Армине с сыном. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Девушка перебралась в Иркутск, пожила у родственников, следующим пунктом стал Владивосток. Нашла жилье и временную работу, да и в квартире побывали инспекторы ПДН – убедились, что у матери все наладилось.

11 мая. Двухлетний малыш играл в песочнице на Нерчинской, мама сидела у бортика. Обернувшись, девушка увидела силуэты: отца и его сестру (как позже выяснилось, начальницу одного из отделов в министерстве экономики Омской области). Мужчина со всей силой схватил Армине, чтобы обездвижить, пока родственница убежала с ребенком. Пара секунд – и мать осталась одна с ушибами на теле и слезами на глазах, не сумев догнать неизвестную ей белую машину, в которой увезли сына.

К поискам привлекли всех знакомых, однако ориентировка была неполной. Даже марку авто девушка в шоке не смогла запомнить. Подключили полицию. Правоохранители нашли отца на съемной квартире, вот только... Руки их оказались связаны. Изначально должны пройти экспертизы, затем суд, да и родитель ведь имеет полное право находиться с ребенком. На звонки горе-супруг не отвечает, на контакт идти не хочет, адрес не говорит. Родственники Армине уверены: сестра-чиновница точно окажет поддержку в решении ситуации, и отнюдь не в пользу матери.

Назначен суд. С «другой стороной» конфликта редакции так и не удалось связаться. «Комсомолка» направила запрос в правоохранительные органы: точка в истории еще не поставлена.

Ранее мы писали о похожем случае, произошедшем в Черниговском районе: горе-папаша выкрал ребенка из детского сада и попытался увезти на Камчатку.

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