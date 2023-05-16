Нашли в море рядом с обувью: обнаружено тело пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки ДВФУ

Светлане Куулар, первокурснице химфака, 19 лет. Фото: из соцсетей

Во Владивостоке поисковые отряды нашли студентку ДВФУ, которая пропала. После осмотра лесополосы и береговой линии, тело обнаружили в море, откуда ранее вытащили ее обувь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На поиски студентки Светланы отправились отряды из числа сотрудников Следственного комитета, органов МВД, МЧС, работников ДВФУ и волонтеров. Они долго обыскивали остров Русский, леса и водную гладь бухт Безымянной, Труда и Аякса. Но студентку, которая словно бежала от чего-то, к сожалению, найти живой не удалось. При этом источники «КП – Владивосток» в правоохранительных органах сообщают, что следов насилия на теле нет.

Во время расследования пропажи девушки было несколько версий ее исчезновения. Следователи допрашивали свидетелей, смотрели записи с камер видеонаблюдения и осматривали комнату и места, где бывала Светлана. В причинах смерти студентки еще предстоит разобраться специалистам.

Редакция приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что гостья столицы Приморья думала, что ее преследуют. Девушка, по словам знакомых, якобы держалась обособленно от одногруппников, будто в выдуманном мирке, хотела отчислиться и вернуться домой в Тыву. Поэтому ее манию многие сочли преувеличенной: по мнению знакомых, порой она говорила очень странные вещи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.