Светлане Куулар, первокурснице химфака, 19 лет. Фото: социальные сети

Уже несколько дней на связь с родными и друзьями не выходит 19-летняя первокурсница Светлана Куулар, приехавшая во Владивосток ради обучения в ДВФУ. Предположительно, девушка пропала 12 мая. Волонтеры подключили водителей к поискам: просят показать записи с видеорегистратора тех, кто проезжал в этот день с 14 до 18 часов по трассе с острова Русский в сторону города. Публикуем последние новости об исчезнувшей студентке на вечер 16 мая 2023 года.

Что известно о пропавшей во Владивостоке студентке

Светлана приехала во Владивосток из Республики Тыва (Сибирский федеральный округ) и поступила в ДВФУ, где учится на первом курсе по программе «Технологии химических и нефтеперерабатывающих производств». Близкие знакомые, с которыми удалось пообщаться редакции, описывают ее как человека с психологическими проблемами. Есть мнения, что из-за учебы Света страдала от выгорания. Отметки приносила противоречие: либо пять, либо два.

Друзья подтверждают: студентка думала, что ее преследуют. Девушка, по словам знакомых, якобы держалась обособленно от одногруппников, будто в выдуманном мирке, хотела отчислиться и вернуться в Тыву. Поэтому ее манию многие сочли преувеличенной: ведь порой она говорила совсем абсурдные вещи. Одно можно сказать точно – ребята в группе девушку не особо приняли. Подруга пострадавшей сказала, что Свету практически травили.

Сестра пропавшей студентки ДВФУ: «она сказала, что ее хотят убить»

Как позже выяснилось, билеты домой Света так и не купила. Вечером 14 мая студенческие сообщества облетели объявления о пропаже девушки, уже утром 15-го волонтеры ПРОО «ПримПоиск» выдали ориентировку: черное худи, черные штаны, кроссовки. Сообщение сопровождалось подписью «отец сказал, что, по ее словам, за ней следят». Об этом Света действительно рассказала своей сестре, которая и общалась с правоохранительными органами. Оказалось, это было одной из последних фраз, сказанной родным.

Появилось видео с предположительного места исчезновения студентки: чемодан на берегу моря

В сети начали всплывать самые разные слухи: например, что девушка прячется у кого-то в городе, что была на вечеринке друзей. Эта информация, подчеркнем, ничем не подтверждена. Чуть позже появилась реальная зацепка. В мокром чемодане, который нашли на университетской набережной на Русском острове, лежали личные вещи Светланы – пальто, дамская сумочка и еще несколько предметов гардероба. Возможно, она и вправду собиралась в родной регион, но что-то пошло не так. Однако среди студентов нашлись те, кто видел, как девушка садится в автобус – противоречивые версии пока что никак не сходятся.

В ДВФУ прокомментировали пропажу Светланы Куулар

Сотрудники университета связались с полицейскими и вместе осмотрели комнаты учащихся и опросили студентов. Также они прошерстили лесопарковую зону кампуса и прилегающую территорию. В последний раз камеры вуза «засекли» девушку на выходе из главного корпуса ДВФУ под литерой «А». Сотрудники департамента безопасности обыскали и набережную – ничего. Представители университета написали заявление в полицию на розыск человека. Кроме этого, к поискам подключились сотрудники и студенты, а также курсанты поисково-спасательной академии МЧС.

Поисковики не спешат комментировать ситуацию: оно и понятно, история обросла слухами и всяческими догадками, которые могут лишь навредить работе профессионалов. Как рассказала Кристина Вульферт, глава отряда волонтеров, поиски на вечер 16 мая продолжаются.

Жителей Владивостока просят прислать записи видеорегистраторов

– Всех, кто передвигался 12 мая 2023 года на автомобиле с острова Русский в сторону города в период времени с 14:00 до 18:00 часов, просим предоставить записи видеорегистраторов на email proo@primpoisk.ru или связаться с волонтерами по телефону 8-914-721-22-32, – сообщили в Telegram-канале «ПримПоиска».

Полиция также нуждается в помощи. Всех, кто располагает информацией о местоположении девушки, попросили обратиться в любой отдел МВД во Владивостоке или по телефонам 8 (423)2490 004, 8(423)2655 341 102. Сообщить сведения о Светлане можно, позвонив на номер 112.

О пропаже студентки из Владивостока узнал глава СК Бастрыкин: заведено уголовное дело по статье об убийстве

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, для мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, приморскими следственными органами возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ – убийство). Такая практика, отметим, часто применяется в поисках: и это совсем не значит, что уже есть подозрения о смерти пропавшей. Как уточнили в пресс-службе, глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе дела.

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